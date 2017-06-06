Тольяттинец украл у своей сестры коллекцию монет и швейную машинку

Экипаж вневедомственной охраны от дежурного отдела полиции получил сообщение о том, что в квартире дома на улице Лизы Чайкиной пропало имущество. Женщина 1975 года рождения предположила, что к исчезновению коллекции из сорока юбилейных монет и швейной машинки может иметь отношение ее брат. По словам потерпевшей, она закрывает свою комнату от родственника на замок, так как тот неоднократно замечен в воровстве.

Сотрудники Росгвардии начали поиски предполагаемого злоумышленника. Отрабатывая близлежащие дворы, патрульные обнаружили схожего по приметам молодого человека. Он увидел служебный автомобиль и попытался скрыться. Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого.

19-летний житель Тольятти дал признательные показания и рассказал, что воспользовался длительным отсутствием сестры, подобрал ключ к замку и проник в ее комнату. По словам задержанного, швейную машинку он сдал в ломбард, а набор монет продал оптом неизвестному лицу на рынке. Полученные деньги молодой человек использовал на личные нужды, сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.

Сотрудники Росгвардии доставили тольяттинца в дежурную часть отдела полиции. Ранее он уже подозревался в том, что похитил из квартиры своих родителей телевизор, который сдал в ломбард – в отношении него возбудили уголовное дело по признакам кражи. Сейчас он стал фигурантом второго аналогичного уголовного дела.