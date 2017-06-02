По факту смерти пятилетнего ребенка в тольяттинской больнице возбудили уголовное дело

В понедельник, 29 мая, Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела пятилетнего мальчика 27 мая в одном из лечебных учреждений Комсомольского района, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник руководителя отдела Наталья Ангипова.

Уголовное дело квалифицировано по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти ребенку").

От комментариев по поводу расследования правоохранители сейчас воздерживаются.

Мертвым малыша обнаружили 27 мая около 15:00 в одном из лечебных учреждений в Комсомольском районе. По предварительным данным, в больницу ребенка привезли родственники. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
  1. Происшествия
  2. Волга Ньюс
  3. 02.06.2017 11:08 [288] (0)
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