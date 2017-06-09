Двое тольяттинцев вымогали у знакомого полмиллиона рублей с помощью смс

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух тольяттинцев по статье «Вымогательство». Ранее мужчин в возрасте 21 и 23 лет задержали сотрудники отдела МВД России по Ставропольскому району.

Как было установлено полицейскими, в середине мая злоумышленники направили своему знакомому, проживающему в Тимофеевке, несколько смс-сообщени с угрозами применения насилия и уничтожения имущества гражданина. В переписке подозреваемые требовали у мужчины полмиллиона рублей.

Полицейские выяснили, что  накануне 37-летний гражданин продал свою машину и хотел купить новую. Об этом факте и стало известно подозреваемым. Мужчина несколько раз пытался связаться с вымогателями по телефону, но в ответ получал лишь новые сообщения с угрозами. Вскоре он решил обратиться в полицию.

Сотрудники уголовного розыска сумели в короткий срок установить и задержать подозреваемых в совершении преступления. Оба молодых человека ранее были судимы за кражу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.06.2017 11:38 [101] (0)
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