В День города МегаФон раздаст тольяттинцам 4G-интернет и подарки

4 июня Тольятти отметит 280-летний юбилей. В этот день компания «МегаФон» приглашает жителей Автограда на площадку, где их ждут инновационные развлечения и конкурсы. А в лаунж-зоне можно будет бесплатно зарядить свои мобильные устройства и оценить возможности скоростного 4G-интернета.

На площадке оператора высоких технологий, которая расположится на Центральной площади Тольятти с 13 до 17 часов, горожане смогут покататься на сигвеях, попасть в виртуальную реальность с очками Okulus Rift, пройти интерактивный квест, ответив на вопросы «искусственного разума», посетить фото-зону и получить распечатанное на инстапринтере фото.

Также в День города оператор объявит победителя конкурса «Мобильный репортер» среди тех, кто вел прямые онлайн-трансляции с праздника с помощью высоких скоростей 4G. Лидер будет определен по числу «лайков» и репостов за час до окончания работы площадки МегаФона.

«Несмотря на свои 280 лет, Тольятти остается молодым городом. А молодежь любит все новое и прогрессивное – в том числе самые современные услуги связи. Поэтому в конце прошлого года мы запустили для своих абонентов во всех районах Тольятти дополнительно 130 базовых станций четвертого поколения. По-настоящему высокие скорости 4G-интернета помогают жителям Автограда и работать, и развлекаться. На праздновании Дня города скоростной мобильный доступ поможет отлично провести время и получить подарки. Желаю всем тольяттинцам хорошей погоды и по-настоящему праздничного настроения!» – говорит директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

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