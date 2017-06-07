Скончался экс-генеральный директор АВТОВАЗа Алексей Васильевич Николаев

1 июня ушел из жизни Почетный гражданин Тольятти, экс-генеральный директор АВТОВАЗа Алексей Васильевич Николаев.

Родился Алексей Васильевич 31 января 1935 года в семье крестьян деревни Медведково Ярославской области. В 1950 году окончил 7 классов и по 1952 год учился в ремесленном училище города Ярославль, по окончании которого работал наладчиком металлорежущих станков на Ярославском автозаводе.

Всю жизнь Николаев посвятил машинострению. В 1964 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты".

В 1967 году Николаев начал свою трудовую деятельность на Волжском автомобильном заводе в должности старшего инженера технолога корпуса "шасси" механосборочного производства. В дальнейшем работал: заместителем начальника цеха шасси-3, начальником цеха мотор-1, начальником цеха шасси-1, начальником ремонтно-механического цеха МСП.

Спустя 30 лет неустанной трудовой деятельности и пошагового продвижения по карьерной лестнице, в январе 1996 года Алексей Васильевич занял главный пост предприятия и стал президентом АО "АВТОВАЗ".

Николаев внес большой вклад в развитие тольяттинского автопрома. Коллеги вспоминают его как очень ответственного, трудолюбивого человека, чья деятельность всегда была пронизана любовью к своему делу и к городу.

За успехи в работе и активную общественную деятельность, Алексей Васильевич награжден орденами: «Октябрьской Революции», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». В 1980 году ему была присуждена Государственная премия СССР в области техники.

Прощание с Николаевым состоится 3 июня с 11:00 в Спасо-Преображенском соборе (Революционная, 19).

Похороны пройдут в 13:20 на Баныкинском кладбище (Центральный р-н, ул. Баныкина, 41).

Администрация городского округа Тольятти выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Васильевича. Прискорбно и вместе с тем символично, что мы вспоминаем заслуги Алексея Васильевича Николаева перед городом сегодня, когда Тольятти отмечает свое 280-летие. Без таких людей, как он, судьба нашего города могла быть совершенно иной. Имя Алексея Васильевича навсегда останется вписанным крупными буквами в историю Тольятти. А его бесценный вклад в развитие и становление завода и города еще предстоит по достоинству оценить будущим поколениям тольяттинцев.