17 тольяттинских предприятий работают в режиме неполного рабочего времени

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 2 июня составила 7103 чел., из которых 51,5% приходится на женщин, 13,0% – молодежь в возрасте до 30 лет, 13,4% - граждан предпенсионного возраста, 24,8 % - уволенные по сокращению штата, 6,1% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 191 чел., трудоустроено 107 безработных граждан. Получили услуги по профессиональной ориентации 347 чел., по психологической поддержке – 18 чел., по социальной адаптации – 52 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,71%.

17 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 705 чел. заняты неполную рабочую неделю, 833 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 4037 работниках (без учета вакансий для подростков), из которой 41,8% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,8 чел. на 1 свободное рабочее место.