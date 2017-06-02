В Самарской области полицейские изъяли у браконьеров более 100 орудий незаконной ловли

В Самарской области проводится операция «Путина-2017», направленная на выявление и пресечение фактов незаконной добычи водных биоресурсов.

С 5 по 28 мая сотрудниками 3 оперативного отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области выявлены факты незаконной ловли водных биологических ресурсов. Противоправные действия задокументированы в районе села Винновка Ставропольского района. В отношении виновных лиц составлены административные протоколы, из незаконного оборота изъято более 100 орудий незаконной ловли и более 2 500 метров рыболовных сетей.

Сотрудники самарской полиции продолжат проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной добычи водных биоресурсов.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 02.06.2017 13:07 [75] (0)
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