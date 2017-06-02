236 тонн отходов собрали работники «СИБУР Тольятти» в рамках акции «Зеленая Весна»

236 тонн отходов собрали работники предприятия синтетического каучука «СИБУР Тольятти» в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна», который реализует неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. В добровольческой акции приняли участие 450 работников.

Так, предприятие помогло ликвидировать несанкционированную свалку в районе улицы Новозаводской г.Тольятти. На полигон было вывезено 110 тонн твердых бытовых отходов и строительного мусора. Площадь убранной территории составила почти 0,5 га. Также «СИБУР Тольятти» оказал помощь администрации города в закупке и посадке саженцев декоративного кустарника спиреи на площади искусств возле Тольяттинской филармонии.

Совет молодежи предприятия принял участие в уборке леса и набережной Комсомольского района города, организованной советом работающей молодежи г.Тольятти. За два часа добровольческой акции молодые люди собрали более 20 мешков мусора.

В рамках акции на предприятии прошли «Дни чистоты». В течение месяца сотрудники приводили в порядок производственные помещения и территории, убирали площадку водозабора и мусор на прилегающих к предприятию улицах. В результате было собрано и вывезено порядка 126 тонн отходов.

«Субботники помогают обратить внимание общественности на проблемы окружающей среды и экологического воспитания, - отмечает начальник отдела охраны окружающей среды Ирина Давыдова. – «СИБУР Тольятти» ежегодно поддерживает общественные инициативы, направленные на улучшение окружающей среды и развитие экологической культуры и образования, в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».