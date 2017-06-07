11 мероприятий, которые укроют Вас от дождей

Привет, июнь! Погодой ты нас не очень радуешь, отдохнуть на природе не получится из-за обещанных дождей. Но не будем о грустном, ведь у нас есть 11 мероприятий, которые укроют Вас от дождей.

2 июня ART-Рarty приглашает всех желающих на «Акварельный вечер» в «Чеширском коте». Насладиться пятничной атмосферой Вам поможет выбранный напиток. В подарок Вы получите рамку, которая придаст Вашей работе законченный вид.

Первая летняя пятница насыщена вечеринками. Спортивный клуб Davis приглашает всех на вечеринку La Riviera.

Открытие летней веранда в Maison Club. Первая пятница лета — самое время для того, чтобы познакомиться с одним из самых лучших мест для летнего отдыха в нашем городе! Для того, чтобы вы почувствовали все прелести веранды, для вас приготовлен торжественный, но одновременно непринужденный вечер с шоу программой и множеством приятных сюрпризов.

2 и 3 июня «Центр Обучения Первой венчуростротельной сети России» проводит двухдневную деловую игру «Построй компанию. Продай компанию» — это в первую очередь демонстрация подхода Сети наноцентров к строительству технологических стартапов — в форме, кардинально более эффективной, чем любые другие способы передачи опыта. Игра — это близкое знакомство с намерениями, но без последствий и взаимных обязательств. Всю программу мероприятия смотри здесь.

Для тех, кому интересно здоровое питание или ПП - записываемся на мастер-класс «Детокс питание». МК будет проходить в кулинарной мастерской «Бешамель». Мест осталось немного, поэтому переходите по ссылке. После МК вкусное застолье и интересное общение. И это еще не всё! Все участники получат доступ в общий чат, где подробно расписаны все рецепты и будет оказываться онлайн помощь в проведении ваших детокс дней в течение трех месяцев!

Лето всегда начало чего-то нового. Новые события, новые эмоции, новые соревнования! Начните своё лето с драйва – приходите поболеть или же принять участие 3 июня в увлекательных, интригующих кольцевых гонках RC Togliatty-day 2017! В честь дня города Тольятти, мы приглашаем всех принять участие в этих уникальных состязаниях!

В этом году Ставрополю-Тольятти исполняется 280 лет. В честь юбилея администрация города приготовила для жителей множество праздничных мероприятий. Главным подарком для горожан станут музыканты из Москвы: в Тольятти едут группа UMA2RMAN, которая будет выступать в Центральном районе и Сергей Войтенко - участник дуэта Баян MIX. Его выступление состоится в Комсомольском районе. А в Автозаводском районе будет выступление государственного русского народного «Волжского хора».

4 июня на легендарном автодроме КВЦ (Тольятти, Южное шоссе, 159) состоится «Традиционный автокросс», посвященный Дню города! Участвовать будет два класса автомобилей: объединенный кузовной класс "Свободный" и "Багги".

В День города Тольятти будет проводиться «Фестиваль семейного творчества». Фестиваль семейного творчества — это отличная возможность для родителей и детей проявить свои творческие таланты и весело провести время с семьёй

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