В 2018 году АВТОВАЗ планирует выйти на прибыль

АВТОВАЗ планирует в 2018 году выйти на прибыль и увеличить в ближайшие 2-4 года свою долю на рынке с нынешних 20% до 25%, сообщил в интервью ТАСС губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

"На будущий год АВТОВАЗ планирует выйти на прибыль. Также стоит задача выйти в ближайшие 2-4 года на 25% рынка. Сейчас у АВТОВАЗа 20% рынка", - отметил Меркушкин.

Как сообщил глава АВТОВАЗа Николя Мор, продажи по итогам января - мая выросли на 10,5%, до 112,8 тыс. машин. В мае продажи увеличились на 22,6%, до 24,4 тыс. машин. Ранее Мор говорил, что АВТОВАЗ в 2017 г. планирует реализовать в России 280-300 тыс. автомобилей марки Lada. АВТОВАЗ по итогам 2016 г. продал почти 266,3 тыс. автомобилей Lada. Таким образом, рост продаж "АвтоВАЗа" в РФ в 2017 г. может составить до 13%.