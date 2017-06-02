В Тольятти депутат подозревается в невыплате заработной платы

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении депутата, являющегося индивидуальным предпринимателем, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной, иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, подозреваемый не выплатил не менее 8 работникам ИП заработную плату за период работы с ноября 2014 года по настоящее время, на общую сумму не менее 2 миллионов 035 587 рублей, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.