Погода

В День города в Тольятти похолодает и пройдут дожди

В предстоящие выходные дни погоду будет формировать холодная тыловая часть циклонического вихря с фронтальными разделами. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозой и порывистым ветром, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха ожидается значительно ниже своей климатической нормы. В субботу и воскресенье днем температура будет составлять от 13 до 18 градусов тепла, ночью будет опускаться до +5. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

В начале следующей недели с распространением на Среднее Поволжье поля повышенного атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, температурный фон начнет повышаться.
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  2. TLT.ru
  3. 02.06.2017 16:08 [124] (0)
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