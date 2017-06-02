В День города в Тольятти похолодает и пройдут дожди

В предстоящие выходные дни погоду будет формировать холодная тыловая часть циклонического вихря с фронтальными разделами. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозой и порывистым ветром, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха ожидается значительно ниже своей климатической нормы. В субботу и воскресенье днем температура будет составлять от 13 до 18 градусов тепла, ночью будет опускаться до +5. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

В начале следующей недели с распространением на Среднее Поволжье поля повышенного атмосферного давления осадки постепенно прекратятся, температурный фон начнет повышаться.