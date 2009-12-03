В Тольятти директора крупного предприятия будут судить за невыплату 73 млн рублей сотрудникам

Прокуратурой Центрального района Тольятти утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СтавропольСтройСервис». Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор ООО «СтавропольСтройСервис» с 01.01.2015 по 31.12.2015 подписал протоколы совместного решения о погашении взаимных задолженностей с коммерческим партнером. Согласно решениям прибыль предприятия перечислялась на счета партнера. Общая сумма соглашений составила более 256 млн рублей, сообщает прокуратура области.

При этом директор предприятия уклонился от обязанности оплаты труда 860 работников ООО «СтавропольСтройСервис» и допустил задолженность по заработной плате и иным выплатам в размере около 73 млн рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 116 Центрального судебного района г. Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.