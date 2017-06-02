Правительство не обсуждает повышение пенсионного возраста

Вопрос повышения пенсионного возраста после президентских выборов в 2018 году не обсуждается, сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас мы это не обсуждаем", — сказала Голодец, отвечая на вопрос, возможно ли обсуждение вопроса пенсионного возраста после выборов. 

"Более того мы считаем, что необходимо на перспективу говорить о социальном бюджетном правиле. Мы должны в перспективах бюджета защитить социальные расходы: на образование, здравоохранение, те расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала… То есть обозначить долю расходов, ниже которого расходы не могут опускаться", — добавила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 02.06.2017 17:02 [82] (0)
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