В Тольятти прибыл мэр венгерского города Надьканижа

В Тольятти с официальным визитом прибыл мэр венгерского города Надьканижа Шандор Денеш, сообщает горадминистрация.

В этом году Тольятти и Надьканижа отмечают двадцатилетие побратимских отношений. Венгерская делегация уже не раз приезжала, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня города, но в этом году Шандор Денеш прибыл один. Целью визита стало знакомство с новым главой Тольятти Сергеем Анташевым.

Встреча двух градоначальников прошла в теплой, дружеской обстановке. Шандор Денеш вспомнил о том, как в апреле этого года на День города в Надьканижу приезжала тольяттинская делегация. В её составе были представители филармонии, которые выступили на празднике. Горожане были в восторге от их исполнительского мастерства. Господин Денеш выразил желание, чтобы и в следующем году тольяттинцы приехали на праздник – на этот раз вместе с Сергеем Анташевым.

Ранее связи между двумя городами ограничивались культурной сферой. По мнению градоначальников, пора переходить на новый уровень и наладить экономическое сотрудничество. Почва для этого уже готовится - в этом году на международном форуме городов-побратимов в Надьканиже прошла презентация ТОСЭР «Тольятти».

Сергей Анташев предложил венгерскому градоначальнику «дружить экономиками»:

– ТОСЭР и индустриальные парки на территории нашего города дают новые возможности для развития промышленных предприятий. Льготы, которые там предлагаются, могут быть интересны вашим предпринимателям. Сейчас на территории Тольятти действует около 40 предприятий с иностранным капиталом: 10 из них американские, восемь – немецкие. Привозите к нам экономическую делегацию, мы все покажем на месте.