Испанские инвесторы видят хорошие перспективы сотрудничества с ОЭЗ «Тольятти»

Презентация особой экономической зоны «Тольятти» состоялась на российско-испанском бизнес-форуме в Москве. Это крупное международное мероприятие, направленное на развитие партнерства двух стран. Оно прошло при участии представителей власти и бизнес-структур.

Как было отмечено на мероприятии, в последние несколько лет деловая активность России и Испании ослабла. Однако президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, выразил надежду на то, что проходящий бизнес-форум станет началом возобновления активных контактов. Заинтересованность в развитии более плотного партнерства высказали и представители Испании: Министр энергетики, туризма и цифровых технологий Альваро Надаль и государственный секретарь по торговле Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Мария Луиса Понсела.

Несмотря на непростые времена, серьезный испанский бизнес никогда не покидал российский рынок, а наоборот, укреплял свое положение в нашей стране. Об этом в своем выступлении рассказал министр энергетики Александр Новак, подчеркнув, что за первый квартал 2017 года взаимный товарооборот между странами вырос почти в полтора раза. Кроме того, Испания занимает второе место среди предпочтений российских туристов.

В особой экономической зоне «Тольятти» с 2015 года успешно работает дочерняя структура испанской группы предприятий CIE Automotive, которая специализируется на поставке комплектующих и полукомплектов для автомобильного рынка. В ОЭЗ она производит литые алюминиевые детали для двигателей, поставляемые на автосборочные заводы в России, Турции и Бразилии. Сегодня испанский завод демонстрирует одни из лучших показателей по производству в ОЭЗ. В 2016 году на тольяттинской площадке было изготовлено около 1 тысячи тонн продукции. Директор завода ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» Эдуардо Руис де Олано считает, что «особая экономическая зона «Тольятти» - отличный партнер для стартовых проектов в России. ОЭЗ обладает достаточным уровнем инфраструктуры, включающей в себя технические и кадровые ресурсы, которые так необходимы резидентам на начальных этапах». Об этом он рассказал в итоговом отчете ОЭЗ «Тольятти» за 2016 г., опубликованном на сайте особой экономической зоны.

Успешный опыт работы иностранных резидентов ОЭЗ «Тольятти», а также комплекс имеющихся преференций заинтересовали испанских инвесторов, с которыми в рамках бизнес-форума состоялись переговоры.

«Мы чувствуем возросший интерес к ОЭЗ «Тольятти» со стороны иностранных инвесторов. За последние два месяца проведены переговоры и презентация проекта для компаний из Чехии, Словении, Испании, Италии, Китая, Южной Кореи. Это хорошая тенденция, которая, мы надеемся, принесет результат. Со своей стороны, мы принимаем все усилия, чтобы поддержать этот интерес и способствовать приходу новых иностранных инвесторов на площадку» - отметила начальник управления по работе с инвесторами управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» Алена Мезина.