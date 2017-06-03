В «Ладу» перешли канадец Картер Эштон и чех Иржи Новотны

Нижегородское «Торпедо» обменяло нападающего Картера Эштона в «Ладу», клуб из Нижнего Новгорода получил денежную компенсацию.

Тольяттинский клуб также подписал контракты с вратарём Александром Лазушиным и форвардом Иржи Новотны. Оба соглашения рассчитаны на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

Кроме того, тольяттинцы заключили пробные контракты с защитником Никитой Жлобой, а также нападающими Даниилом Жарковым, Юрием Кокшаровым и Андреем Рукиным.

26-летний Эштон в прошедшем сезоне сыграл 64 матча, набрав 28 (18+10) очков. 29-летний Лазушин одержал 10 побед в 23 матчах за московское «Динамо» с процентом отраженных бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,18. 33-летний Новотны выступал в «Тракторе», набрав 8 (4+4) очков в 27 играх.