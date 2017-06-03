Прошло награждение Почетного гражданина Тольятти

1 июня состоялось награждение Почетного гражданина Тольятти. Традиционно, награждение состоялось во время торжественного вечера, посвященного 280-летию Ставрополя – Тольятти.

От лица губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина поздравление тольяттинцев с Днем города зачитал заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов. От лица депутатов Государственной думы горожан приветствовал депутат, председатель комитета по обороне Государственной Думы Владимир Шаманов.

С приветственной речью выступил глава Тольятти Сергей Анташев:

– Тольятти – это город признанных профессионалов, инициативных общественников, творческих талантов, известных бизнесменов, выдающихся спортсменов. Но главное – мы всегда готовы поддержать друг друга, нам небезразлична судьба Тольятти. Жители, волонтеры и общественные деятели обладают высоким уровнем вовлеченности в социально-значимые городские мероприятия, будь то массовые посадки леса или организация субботников на придомовых территориях. Пока в наших глазах горит огонь любви к Тольятти и веры в его будущее, пока мы готовы вкладывать в этот город частичку себя, пока мы будем приходить на помощь землякам, испытывающим трудности в жизни – город будет жить и развиваться, несмотря на любые невзгоды!

Звание Почетного гражданина Тольятти было присвоено заведующей кардиологическим отделением №1 Тольяттинской городской клинической больницы №2 Горб Галине Ивановне. На ее личном счету и счету ее учеников тысячи спасенных жизней тольяттинцев. Также награды вручили тольяттинцам, внесшим особый вклад в развитие Тольятти.

Почетным знаком главы городского округа Тольятти «За заслуги перед городским округом Тольятти» были награждены:

Надежда Ильинична Павлинова, руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти;

Александр Анатольевич Никонов, начальник участка спецработ Открытого акционерного общества «Тольяттинская фирма Теплоизоляции»;

Рустэм Ильгизович Гизитдинов, священнослужитель православного Прихода храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.о.Тольятти Самарской и Сызранской Епархии Русской Православной церкви.

Светлана Ивановна Вовк, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детского дома культуры;

Дарья Евгеньевна Дмитриева, спортсменка «Гандбольного Клуба Лада».

Специальной награды Главы городского округа Тольятти была удостоена Ирина Юрьевна Близнова, капитан национальной сборной России по гандболу, заслуженный мастер спорта России.

Почетным знаком Думы городского округа Тольятти «За особые заслуги перед городским сообществом» награждены:

Сергей Георгиевич Галета, профессор Тольяттинского государственного университета, заслуженный художник Российской Федерации;

Юрий Яковлевич Рыбалко, член Самарского регионального общественного благотворительного Фонда им. Н.Ф.Семизорова, член общественного Совета ветеранов Куйбышевгидростроя, ветеран-строитель КГС;

Владимир Евгеньевич Томников, директор филиала Союза работодателей Самарской области в городском округе Тольятти;

Александр Григорьевич Безуглый, директор, тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 7 «Акробат»;

Анатолий Васильевич Кусков, генерал-майор в отставке, заведующий базой муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва № 1 «Лыжные гонки».