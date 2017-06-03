В Тольятти грабитель вынес из магазина одиннадцать банок кофе в ветровке

В полицию обратилась директор одного из магазинов города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил из торгового зала одиннадцать банок кофе, после чего скрылся. Нанесенный ущерб составил более двух с половиной тысяч рублей, сообщили в облГлавке.

Сотрудники полиции отсмотрели материал с камер видеонаблюдения. На записи четко видно, что подозреваемый прячет банки кофе под ветровкой. Опросив кассира магазина, сотрудники полиции составили список примет предполагаемого злоумышленника и передали его всем патрульным экипажам.

Сотрудники ППС при патрулировании обратили внимание на молодого человека, по приметам схожего с подозреваемым. Увидев полицейских, он попытался убежать, но был остановлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При нем находились и похищенные банки кофе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Как установили сотрудники полиции, ранее 29-летний нигде не работающий тольяттинец был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное возвращено.