В Тольятти ищут пропавшего детдомовца

В дежурную часть полиции поступило сообщение от педагогов детского дома расположенного в Комсомольском районе о том, что мальчик 1999 года рождения самовольно ушел из детского дома и до настоящего времени не вернулся.

Сразу после поступления заявления личный состав отдела полиции был ориентирован на поиск пропавшего. Ориентировку с его приметами оперативный дежурный направил всем наружным службам полиции и в другие территориальные отделы полиции. Стражи правопорядка начали проверять возможные адреса появления разыскиваемого и места массового скопления молодежи. Сотрудники полиции опросили одноклассников, знакомых мальчика. По данным полицейских мальчик неоднократно уходил из детского дома. В настоящее время мероприятия по установлению местонахождения подростка продолжаются.

Приметы Подростка: на вид 16 - 17 лет, рост 172 см, похож на русского, среднего телосложения, глаза серые, волосы прямые, темно-русые, коротко стриженые.

Был одет: ветровка черного цвета, джинсы бежевые, красная кофта, черные кроссовки.

В случае установления местонахождения, либо при получении какой- либо информации, просим сообщить в ОДЧ ОП № 23 по тел.: 8(917)122-38-34, 24-55-17.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.