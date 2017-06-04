Николай Меркушкин пригласил белорусские производства в Тольятти

Во время Санкт-Петербургского экономического форума делегация Самарской области во главе с Губернатором провела деловые переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Игорем Петришенко. На встрече обсуждались перспективные направления дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время между Самарской областью и Беларусью действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Оно было подписано в 2005 году. Как отметил И.В.Петришенко, с тех пор во всех сферах жизни произошли значимые изменения, особенно в экономике. «Вы поменялись, мы поменялись и не стоим на месте. Мы хотим, чтобы наши отношения развивались еще активнее. И у вас, и у нас потенциал огромнейший», - сказал посол.

Он рассказал о направлениях, которые в перспективе могут принести успех. В частности, посол отметил значительный рывок своей страны в медицинской сфере - особенно в трансплантологии и гемодиализе. Белорусской стороне есть что предложить в сфере АПК, автомобиле- и тракторостроении, науке и образовании, в сфере высоких технологий. Также Беларусь готова участвовать в реализации инфраструктурных проектов в Самарской области.

Посол особо отметил, что программу дальнейшего взаимодействия необходимо проработать детально. Он также пригласил главу региона посетить Беларусь. В свою очередь, Губернатор предложил рассмотреть возможность организации белорусских производств в Тольятти, которой присвоен статус территории опережающего развития.

«Условия для компаний там очень хорошие. Посмотрите, какие белорусские производства можно локализовать в Тольятти, чтобы ваши производители активно выходили на российский рынок и рынки третьих стран», - сказал Николай Меркушкин.

Особое внимание на встрече было уделено развитию сотрудничества в медицинской сфере, в частности, по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской помощи и расширению медицинского туризма между Самарской областью и Беларусью. Также была достигнута договоренность до конца 2017 года разработать и подписать новый план совместных мероприятий, в котором будут отражены актуальные и перспективные направления взаимодействия.