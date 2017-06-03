«Ренова» обновит систему водо- и теплоснабжения Тольятти

Во время Петербургского экономического форума состоялась рабочая встреча Николая Меркушкина с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом. Стороны обсудили инвестиционную программу компании по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики региона.

Речь идет о модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении инвестиций в энергетику региона. Согласно подписанным документам, в течение нескольких лет «Ренова» инвестирует в экономику области несколько миллиардов рублей.

Губернатор заверил, что все условия договора «Ренова» будет соблюдать. Через 3-4 года будет полностью модернизирована система водоснабжения и тепломагистрали Самары и Тольятти.

«Для Самары и Тольятти это очень важная тема, - отметил Меркушкин. - В Ренове с уверенностью говорят, что не стоит опасаться: все договоренности они выполнят в срок».