Николай Меркушкин обсудил с Германом Грефом проект новой Chevrolet Niva

В рамках ПМЭФ-2017 Николай Меркушкин обсудил с президентом и председателем правления Сбербанка России Герман Грефом проект «GM АвтоВАЗ» по реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva.

Напомним, в настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий. Гарантом, в частности, может стать «Сбербанк».

«Мы договорились, что на предприятии подготовят подробное обращение, и уже в середине июня будет встреча либо с Германом Оскаровичем Грефом, либо с его первым заместителем», - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.