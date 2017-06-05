Фото: www.autostat.ru

Николай Меркушкин обсудил с Германом Грефом проект новой Chevrolet Niva

В рамках ПМЭФ-2017 Николай Меркушкин обсудил с президентом и председателем правления Сбербанка России Герман Грефом проект «GM АвтоВАЗ» по реализации проекта по выпуску новой модели Chevrolet Niva.

Напомним, в настоящее время ведется работа по предоставлению предприятию государственных гарантий. Гарантом, в частности, может стать «Сбербанк».

«Мы договорились, что на предприятии подготовят подробное обращение, и уже в середине июня будет встреча либо с Германом Оскаровичем Грефом, либо с его первым заместителем», - приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Когда предприятие выведет производство Chevrolet Niva нового поколения на полную мощность, оно будет выпускать до 120 тыс. автомобилей в год. Планируется, что объем производства составит около 100 млрд рублей.
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  2. TLT.ru
  3. 05.06.2017 08:35 [213] (0)
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