Прокуратура разъясняет: как регулируются отношения потерпевшего и осужденного

У каждого гражданина нашей страны есть права, однако далеко не все из нас знают, как правильно отстаивать свои права, законным путем преодолевая возникающие проблемы. При этом, многие ситуации в жизни требуют индивидуального подхода с точки зрения Закона РФ. Для решения таких ситуаций Прокуратура Самарской области поддерживает обратную связь с гражданами.

- Каким образом можно возместить вред причиненный преступлением?

Прокуратура Большеглушицкого района: Статья 52 Конституции Российской Федерации закрепила положение, согласно которому права потерпевших охраняются законом и государство обязано обеспечить им доступ к правосудию и компенсацию ущерба, причиненного преступлением. Исходя из этого конституционного положения и положений уголовно-процессуального права, потерпевший имеет право участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, причем ему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, и расходов, понесенных в связи с участием в уголовном процессе.

Из вышеизложенного следует, что преступление посягает и на гражданские права, т.е. одновременно становится основанием для наступления гражданской ответственности. Таким образом, и уголовно-правовая, и гражданско-правовая ответственность возникают вследствие совершения одного и того же преступления.

Формой проявления гражданской ответственности в уголовном процессе являются обязательства вследствие причинения вреда, регулируемые гражданским законодательством в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 8 «Основания возникновения гражданских прав и обязанностей», гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ. Эти обязательства характеризуются следующими основными признаками: сфера их действия простирается как на имущественные, так и на личные неимущественные отношения; они возникают в результате нарушения гражданских прав.

Таким образом, причинитель вреда становится должником по гражданско-правовому обязательству, обязанным возместить причиненный вред, тогда как лицо, которому причинен вред, - кредитором по этому обязательству, требующим возмещения вреда.

Возмещение вреда, причиненного преступлением, возможно только в результате установления по делу лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. По уголовному делу, по которому лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, компенсацию вреда потерпевшему получить невозможно. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Обязательства вследствие причинения вреда состоят из следующих основных элементов:

1) наличие вреда;

2) юридически значимая причинная связь между поведением причинителя (в форме действия или бездействия) и наступившим вредом;

3) противоправность поведения - нарушение чужого субъективного права без должного на то управомочия;

4) вина - субъективное условие - осознанное отношение причинителя вреда к результатам своего противоправного поведения. Такие обязательства возникают только в момент причинения вреда.

В соответствии с общим правилом ст. 1064 ГК РФ вина причинителя презюмируется, в силу чего именно он для освобождения от ответственности должен представить доказательства своей невиновности. Однако в уголовном процессе бремя доказывания лежит на обвинителе, а не на обвиняемом (принцип презумпции невиновности (ст.14 УПК РФ).

Согласно требованиям ст. 73 УПК РФ при расследовании и рассмотрении уголовного дела подлежат доказыванию, помимо других обстоятельств, характер и размер вреда, причиненного преступлением. Между тем рассмотрение требований гражданского истца в уголовном деле не сводится только к доказыванию, осуществляемому по правилам уголовного процесса. Закон не препятствует решению ряда других процессуальных вопросов по правилам гражданского процессуального законодательства.

Размер и характер вреда, причиненного преступлением, согласно ст. 73 УПК РФ является обстоятельством, подлежащим доказыванию, и обязанность по доказыванию лежит на лице, проводящем предварительное следствие. Вместе с тем указанная норма не освобождает истца от обязанности обосновывать свои исковые требования.

- Какие обязанности осужденных перед потерпевшими установлены действующим законодательством?

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области: Законодательством Российской Федерации гарантируется защита права потерпевших на справедливое, своевременное и полное возмещение причиненного в результате совершения преступлений вреда, соблюдение прав и законных интересов иных взыскателей, в том числе государства.

В этих целях взыскание по исполнительным документам обращается на заработную плату, пенсию или иные доходы всех граждан, в том числе и отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Более того уголовно-исполнительным кодексом определено особое значение удержаний из данных доходов в пользу потерпевших при поступлении в колонию исполнительного листа. Они производятся в первую очередь, ещё до возмещения осужденными расходов по их содержанию в местах лишения свободы.

- Может ли потерпевший получать информацию об исполнении приговора в отношении осужденного?

Прокурор Ставропольского района Александр Воеводин: Да, может. Потерпевший или его законный представитель до окончания прений сторон в письменной форме может заявить соответствующее ходатайство. В ходатайстве указывается перечень информации, которую желает получать потерпевший, адрес его места жительства, адрес электронной почты, номера телефонов, а также иные сведения, которые могут обеспечить своевременное получение потерпевшим информации (подробно см. ст. 42, ч. 5 ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

В случае удовлетворения ходатайства потерпевшего суд одновременно с постановлением обвинительного приговора выносит постановление (определение) об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, в котором указываются информация, которая должна быть предоставлена потерпевшему в соответствии с его ходатайством.

Также суд в постановлении (определении) разъясняет необходимость своевременно информировать потерпевшего органом или учреждением, исполняющим наказание, об изменении информации, предоставляемой потерпевшему в отношении осужденного.

Копия постановления (определения) вместе с копией обвинительного приговора направляется в учреждение или орган, на которые возложено исполнение наказания, и потерпевшему.

В соответствии с ч. 2 ст. 172.1 Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации о направлении в суд представления администрации учреждения, исполняющего наказание или ходатайства осужденного, связанного с исполнением приговора, администрация учреждения, исполняющего наказание, обязана в этот же день потерпевшему направить соответствующее уведомление при наличии в личном деле осужденного копии определения (постановления) суда об уведомлении потерпевшего.

Суд в соответствии с ч. 2.1 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении вопросов связанных с исполнением приговора и наличии в материалах дела постановления или определения суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, вынесенное в соответствии с ч. 5 ст. 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уведомляет потерпевшего, его законного представителя, о дате, времени и месте судебного заседания, а также о возможности их участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи за 14 суток до дня судебного заседания. Неявка потерпевшего, его законного представителя, представителя, своевременно извещенных о дате, времени и месте судебного заседания, не является препятствием для проведения судебного заседания».

- Допустимо ли направление на счет взыскателей 100% заработной платы или всех пенсионных выплат?

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области: Законодательством об исполнительном производстве установлены предельные размеры данных удержаний – 70 %.

Дополнительно УИК установлено, что на лицевой счет осужденных зачисляется независимо от всех удержаний не менее 25 процентов доходов, а на лицевой счет осужденных мужчин старше 60 лет, осужденных женщин старше 55 лет, осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, несовершеннолетних осужденных, осужденных беременных женщин, осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка - не менее 50 процентов доходов.

Данные денежные средства осужденные могут также дополнительно направлять потерпевшим, но только в добровольном порядке.

- Законно ли обращение взысканий на денежные средства, полученные осужденными от родственников?

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области: Данные удержания законны. Законом перечислены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Это денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, в качестве алиментов, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского (семейного) капитала, различные компенсационные выплаты.

Денежные средства, полученные в безналичной форме осужденными на своей лицевой счет от членов семьи, родственников, иных лиц путем денежных переводов или внесения в кассу колонии, в указанном перечне отсутствуют.

- Вправе ли потерпевший знать о месте отбывания наказания осужденного?

Прокурор Клявлинского района Александр Павлов: Да, потерпевший имеет право знать ряд вопросов об отбывании наказания осужденным, в том числе и о месте отбывания наказания.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ установлено право потерпевшего на основании постановления суда получать информацию о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, о выездах за пределы учреждения, о времени освобождения, а также быть извещенным о рассмотрении судом вопросов об освобождении осужденного от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

Сведения о прибытии осужденного администрация исправительного учреждения направляет потерпевшему не позднее 10 дней, а в случае дачи осужденному разрешения на выезд за пределы учреждения – незамедлительно.

Сведения об освобождении осужденного администрация обязана направить потерпевшему не позднее, чем за 30 дней, а при досрочном освобождении – в день освобождения.

Потерпевший вправе участвовать при рассмотрении судом вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания, при этом должен быть извещен о дате, времени и месте судебного заседания не позднее, чем за 14 суток».

- Какие положительные последствия для осужденного влечет принятие им мер по возмещению причиненного преступлением вреда?

Самарская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области: Это напрямую влияет на оценку администрацией колонии степени исправления осужденного.

А при решении судом вопросов нуждается ли осужденный в полном отбывании назначенного наказания, возможны ли его условно-досрочное освобождение, замена ему неотбытой части наказания более мягким, в обязательном порядке обращается внимание на то, что осуждённый частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причинённый в результате преступления.