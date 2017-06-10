Прокуратура разъясняет: как законно уладить конфликты на работе

У каждого гражданина нашей страны есть права, однако далеко не все из нас знают, как правильно отстаивать свои права, законным путем преодолевая возникающие проблемы. При этом, многие ситуации в жизни требуют индивидуального подхода с точки зрения Закона РФ. Для решения таких ситуаций Прокуратура Самарской области поддерживает обратную связь с гражданами.

- Что делать, если работодатель отказывается заключать трудовой договор?

Заместитель прокурора города Самары И.А. Шустов: За такие факты введена административная ответственность.

Так в случае, если работодатель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями; либо уклоняется от оформления трудового договора такие действия (бездействие) признаются административным правонарушением (ст. 5.27 КоАП РФ).

В соответствии с действующей редакцией ст.5.27 КоАП РФ, в настоящее время ответственность за нарушения трудового законодательства установлена для физических лиц в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц в виде предупреждения, а так же штраф от одной тысячи до двадцати тысяч рублей, либо дисквалификации на срок до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в виде штрафа от одной тысячи до сорока тысяч рублей; для юридических лиц в виде штрафа от тридцати тысяч до двухсот тысяч рублей.

Если нарушаются Ваши трудовые права необходимо обратиться с жалобой в государственную трудовую инспекцию Самарской области или в прокуратуру города (района).

- Как уйти в отпуск не по графику?

Прокуратура Центрального района г.Тольятти: График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника, и утверждается не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

Но отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ):

несовершеннолетним;

беременным до или после декрета;

лицам, усыновившим младенца в возрасте до 3 месяцев;

супругу женщины, находящейся в декретном отпуске;

иным категориям работников, предусмотренным законодательством.

Для перечисленных лиц установлена привилегия по получению отпуска, им даже не нужно дожидаться его наступления по графику, достаточно написать работодателю заявление с просьбой о его предоставлении.

Работникам, не имеющим никаких привилегий в части получения отпуска, он предоставляется и переносится на общих основаниях (ст. 124 ТК РФ).

При этом необходимо учитывать, что если работодатель не предоставил отпуск работнику, хотя время предоставления подошло, согласно утвержденному графику, за восстановлением своего нарушенного права можно обратиться в профсоюз, Государственную инспекцию труда, прокуратуру (и) или суд.

К жалобе приложить копии документов, подтверждающих право на отпуск (копию графика отпусков, согласованное заявление), а также документы, подтверждающие факт нахождения в трудовых отношениях с работодателем (трудовой договор).

Однако стоит помнить, что уйти в отпуск самовольно до издания приказа о его предоставлении работник не имеет права. В противном случае работодатель получит основание для его увольнения за безосновательное отсутствие на рабочем месте (прогул).

- В каких случаях может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы?

Заместитель прокурора города Самары И.А. Шустов: В соответствии со ст. 114 Трудового кодекса РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с федеральными законами.

Кроме того, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных дней;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами либо коллективным договором.

Статья 126 ТК РФ предусматривает возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. Так, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

- Как определить срок ухода в декретный отпуск?

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти: Под декретным отпуском принято понимать только отпуск по беременности и родам, хотя иногда к нему относят также отпуска по уходу за ребенком до полутора лет и с полутора до трех лет (ст. 255 ТК РФ). В этом материале декретным отпуском будем считать именно отпуск по беременности и родам.

Продолжительность отпуска по беременности и родам. По заявлению работницы и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности работнице должны предоставить так называемый декретный отпуск, то есть отпуск по беременности и родам, продолжительностью 70 (84 - при многоплодной беременности) календарных дней до родов и 70 (86 - в случае осложненных родов, 110 - при рождении двух или более детей) календарных дней после родов с выплатой пособия. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов (ст. 255 ТК РФ).

Сроки выдачи листка нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается врачом - акушером-гинекологом, при его отсутствии - врачом общей практики (семейным врачом), а при отсутствии врача - фельдшером.

Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 30 недель беременности единовременно на 140 календарных дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов). При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 28 недель беременности единовременно на 194 календарных дня (84 календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов).

Если при обращении в медицинскую организацию в установленный срок женщина не желает получить больничный, то ее отказ фиксируется в медицинской документации и при повторном ее обращении до родов за больничным для оформления декретного отпуска такой больничный выдается на 140 (194 - при многоплодной беременности) календарных дней с того срока, в который женщина должна была уйти в декрет по закону, то есть в 30 недель беременности (28 недель - при многоплодной беременности) (п. 46 Порядка, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н).

Если роды наступили в период от 22 до 30 недель беременности, медицинская организация, в которой произошли роды, выдает листок нетрудоспособности сроком на 156 календарных дней (п. 49 Порядка).

При осложненных родах (например, родах, которые сопровождались кесаревым сечением) медицинская организация, в которой произошли роды, выдает листок нетрудоспособности дополнительно на 16 календарных дней (п. 48 Порядка).

Дополнительно отметим, что работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. В случае усыновления ребенка обоими супругами отпуск предоставляется одному из супругов по их усмотрению. При этом женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо данного отпуска предоставляется отпуск по беременности и родам на вышеуказанный период (ст. 257 ТК РФ).

- Нахожусь на 5 месяце беременности, директор заставляет уволиться по собственному желанию, угрожает, что уволит по статье. Трудовую книжку «нехорошей» записью портить не хочется. Как мне быть?

Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Самарской области Татьяна Золина: «Угрозы Вашего руководителя не обоснованы. На беременных женщин распространяются социальные гарантии, предусмотренные ч.1 ст.261 Трудового кодекса Российской Федерации.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

За защитой своих трудовых прав Вы вправе обратиться в государственную инспекцию труда в Самарской области, а также в прокуратуру Самарской области».

- Если временная работница забеременела, можно ли ее уволить по окончанию срока договора или работодатель обязан перезаключить с ней договор до окончания беременности?

Прокурор города Новокуйбышевск Святослав Михайловский: «Вы можете расторгнуть срочный трудовой договор с забеременевшим работником, но при определенных условиях.

Увольнение в связи с окончанием срочного трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам, либо в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. До этого момента срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности женщины независимо от причины окончания беременности (рождение ребенка, самовольный выкидыш, аборт по медицинским показаниям и др.)

До окончания беременности срочный трудовой договор может быть расторгнут только в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможности перевода до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую она может выполнять с учетом состояния здоровья».