Прокуратура разъясняет: особенности устройства на работу несовершеннолетних граждан

У каждого гражданина нашей страны есть права, однако далеко не все из нас знают, как правильно отстаивать свои права, законным путем преодолевая возникающие проблемы. При этом, многие ситуации в жизни требуют индивидуального подхода с точки зрения Закона РФ. Для решения таких ситуаций Прокуратура Самарской области поддерживает обратную связь с гражданами.

- С какого возраста допускается заключение трудового договора?

Прокуратура Волжского района Самарской области: В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Лица, получившие общее образование или получающие общее образование и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.

Вместе с тем, согласно статьи 272 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены особенности трудоустройства лиц в возрасте до восемнадцати лет, которые определяются трудовым законодательством, коллективным договором, соглашением.

- Есть ли ограничения по применению труда лицам в возрасте до восемнадцати лет?

Прокуратура Волжского района Самарской области: Да, такие ограничения имеются. Так, запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания).

Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.

Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Все эти требования прописаны в статье 265 Трудового кодекса Российской Федерации.

Кроме того, запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений).

Вышеперечисленные ограничения изложены в статье 268 Трудового кодекса Российской Федерации.

- Какие гарантии предусмотрены законодательством при расторжении договора, лицам, в возрасте до восемнадцати лет?

Прокуратура Волжского района Самарской области: Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вышеперечисленные дополнительные гарантии работникам в возрасте до восемнадцати лет при расторжении трудового договора предусмотрены статьей 269 Трудового Кодекса Российской Федерации.

- Как производится оплата труда несовершеннолетним?

Прокуратура Волжского района Самарской области: При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет, согласно статьи 271 Трудового кодекса Российской Федерации, выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.

Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.