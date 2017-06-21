Прокуратура разъясняет: как законно уладить конфликты на работе

У каждого гражданина нашей страны есть права, однако далеко не все из нас знают, как правильно отстаивать свои права, законным путем преодолевая возникающие проблемы. При этом, многие ситуации в жизни требуют индивидуального подхода с точки зрения Закона РФ. Для решения таких ситуаций Прокуратура Самарской области поддерживает обратную связь с гражданами.

- После прекращении деятельности индивидуального предпринимателя наемный работник требует оплату больничных, правомерно ли требование?

Прокуратура Центрального района г. Тольятти: При временной нетрудоспособности работника работодатель выплачивает ему пособие в соответствии с федеральными законами, которые также устанавливают размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты (см. ст. 183 Трудового кодекса РФ).

В случае если на момент обращения за пособием по временной нетрудоспособности организация или ИП прекратили деятельность, пособие назначается и выплачивается территориальным органом Фонда социального страхования РФ по месту регистрации ликвидированной организации или индивидуального предпринимателя.

Что надо сделать? Для назначения и выплаты пособия необходимо представить листок нетрудоспособности, справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть исчислено пособие, документы, подтверждающие страховой стаж (например, трудовая книжка, трудовой договор и т.п.). Такой порядок применяется к случаям заболевания в течение 30 календарных дней после увольнения и к случаям заболевания до дня увольнения.

При этом первые 3 календарных дня временной нетрудоспособности территориальным органом ФСС РФ не оплачиваются, поскольку в соответствии со ст. 3 ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" данный период оплачивается за счет средств работодателя.

- Мне не выдают трудовую книжку после увольнения, так как я не вернул в отдел кадров обходной лист? Обязан я принести заполненный лист?

Помощник прокурора Ленинского района г.Самары Юля Алексеева: Действия работодателя не правомерны. Во-первых, в Трудовом кодексе не содержится никаких положений об обходных листах, и требование обязательного заполнения такого документа, по сути, незаконно. Во-вторых, согласно Трудовому Кодексу РФ в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет (ст.84.1).

Более того, при задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок.

В таком случае работник может обратиться в суд с иском о взыскании компенсации за неполученный заработок за время задержки выдачи трудовой книжки.

Кроме того, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 руб. Штраф для должностного лица, ответственного за выдачу трудовой книжки, составляет от 1000 до 5000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ).

- Учитываются ли при признании безработным гражданином выплаты выходного пособия и средний заработок гражданина, уволенного в связи с ликвидацией предприятия?

Прокуратура Красноярского района: Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации - паспорта и документа об образовании и (или) о квалификации (ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»).

- Как проверить расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении?

Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти: Если работник к моменту своего увольнения не отгулял положенный отпуск, ему будет выплачена компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127 ТК РФ).

Для проверки правильности ее расчета рекомендуем вам придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите отпускной стаж

Оплачиваемые отпуска предоставляются работникам ежегодно (ч. 1 ст. 122 ТК РФ). При этом рабочий год исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу (п. 1 Правил, утв. НКТ СССР 30.04.1930 N 169).

В стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск, включаются, в частности (ч. 1 ст. 121 ТК РФ):

время фактической работы; время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (например, время нахождения работника на больничном), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха; время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе; период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр не по своей вине; время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включаются (ч. 2 ст. 121 ТК РФ):

время отсутствия работника на работе без уважительных причин;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.

То есть для расчета полагающегося отпуска рабочий год продлевается на периоды, не включаемые в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Определите рабочие годы, за которые отпуск не был использован полностью, а также время в месяцах, в течение которого вы проработали в организации в последний рабочий год. При этом не полностью отработанный месяц (менее половины месяца) в расчет не берется (п. 35 Правил).

Шаг 2. Определите количество неиспользованных дней отпуска

За те рабочие годы (за исключением года увольнения), в которых отпуск был использован не полностью, количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается так:

Количество неиспользованных дней отпуска = количество отработанных лет x количество полагающихся дней отпуска за год - количество использованных дней отпуска.

Что касается года увольнения, то, если вы в последний рабочий год отработали меньше 11 месяцев, количество неиспользованных дней отпуска рассчитывается так:

Количество неиспользованных дней отпуска = количество дней отпуска, положенных за рабочий год / 12 месяцев x количество месяцев работы в организации.

Если в году увольнения отпуск был частично использован, то из полученного результата необходимо вычесть количество использованных дней отпуска за этот период. Полученное дробное число округляется в большую сторону (Письмо Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 N 4334-17).

Если в последний рабочий год вы отработали 11 месяцев, но меньше года (без учета округления в большую сторону), то имеете право на компенсацию за полный ежегодный оплачиваемый отпуск за вычетом компенсации за использованные за этот год дни отпуска (ч. 2 п. 28 Правил).

Также полную компенсацию вы получите, если вы проработали в организации от 5,5 до 11 месяцев, при условии, что вы увольняетесь, в частности, вследствие: ликвидации организации, сокращения штата или поступления на военную службу (ч. 3 п. 28 Правил).

Шаг 3. Рассчитайте компенсацию за неиспользованный отпуск

Для расчета полагающейся компенсации за неиспользованный отпуск необходимо умножить полученное количество неиспользованных дней отпуска на средний дневной заработок.

- В каких случаях может быть предоставлены выплаты компенсационного характера в качестве составляющей оплаты труда?

Заместитель прокурора города Самары И.А. Шустов: Согласно ст. 129 ТК РФ, компенсационные выплаты являются одними из составляющих заработной платы работника и имеют целью компенсировать неблагоприятное воздействие вредных производственных факторов, климатических условий либо дополнительной нагрузки (трудозатрат).

К выплатам компенсационного характера относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время); надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Компенсационный характер имеют выплаты за работу на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Среди компенсационных доплат называют также доплату за руководство бригадой, за многосменный режим работы, за работу вахтовым методом, за разделение рабочего дня на части и др. Компенсационные выплаты, которые входят в состав заработной платы, необходимо отличать от компенсаций, предусмотренных главой 23 ТК РФ. В соответствии со ст. 164 ТК компенсации представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. В качестве компенсаций, в частности, названо возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (по проезду, найму жилого помещения и др.)

Трудовой кодекс также упоминает и о компенсациях работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 219 ТК РФ ). В данном контексте термин "компенсации" имеет самое широкое значение и обозначает все меры, призванные компенсировать неблагоприятное воздействие тяжести или условий труда. К таким компенсациям можно отнести: дополнительный отпуск (ст. 116ТК РФ); лечебно-профилактическое питание, предоставляемое работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (ст. 222 ТК РФ), а также доплаты (повышенные тарифные ставки) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (ст. 147 ТК).

Таким образом, компенсационные выплаты за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда представляют собой часть компенсаций, обеспечивающих охрану труда.

- У моей жены родился ребенок. В связи с этим я написал заявление на предоставление мне 3 дней отпуска без сохранения заработной платы, но работодатель мне отказал. Несмотря на это на работу я не пришел. Может ли меня работодатель уволить за прогул?

Помощник прокурора Ленинского района г.Самары Юля Алексеева: Нет, в данном случае работодатель обязан был предоставить отпуск без сохранения заработной платы. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда предоставление отпуска за свой счет обязанность работодателя (ст.128 ТК РФ). В данном случае в связи с рождением ребенка по заявлению работника работодатель обязан был предоставить отпуск за свой счет до пяти дней. Согласие работодателя после подачи заявления не требуется.

- Будучи на испытательном сроке в организации я заболел. После выхода с больничного, мне сообщили, что те дни, которые я провел на больничном, не засчитаны, а испытательный срок продлен. Правомерны ли действия работодателя?

Помощник прокурора Ленинского района г.Самары Юля Алексеева: Действия работодателя правомерны. В соответствии со ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.

В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Срок испытания не может превышать трех месяцев.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

- Я решила трудоустроиться в новую организацию. Работодатель при трудоустройстве пояснил мне, что согласно локальным актам для того, чтобы приступить к работе я должна пройти медицинское обследование за свой счет. Могу ли я требовать от работодателя в дальнейшем возмещение затрат на обследование?

Помощник прокурора Ленинского района г.Самары Юля Алексеева: Трудовым законодательством установлено, что некоторые категории работников, при приеме их на работу, обязаны пройти медицинское обследование. Это необходимо для того, чтобы определить состояние здоровья работника, а также может ли он выполнять поручаемую ему работу.

Медосмотр при приеме на работу оплачивается за счет средств работодателя. Для прохождения медосмотра работодатель обязан выдать работнику направление, в котором указываются сведения о работнике.

Таким образом, обязательный предварительный медосмотр обязан оплачивать работодатель, а локальный акт прямо противоречит закону. Рекомендуем, обратиться в Трудовую инспекцию.