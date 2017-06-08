Прокуратура разъясняет: Кто имеет право на социальную доплату к пенсии и в каких размерах

Многие ситуации в жизни требуют индивидуального подхода с точки зрения Закона РФ. Для решения таких ситуаций Прокуратура Самарской области поддерживает обратную связь с гражданами.

- Кто имеет право на социальную доплату к пенсии и в каких размерах?

Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением прав граждан прокуратуры Самарской области Иван Рагуля:

«Право на социальную доплату к пенсии имеют только неработающие пенсионеры, если общая сумма их материального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном регионе по месту их жительства (в Самарской области на 2017 год – 8 тыс. 173 руб., в целом по РФ – 8 тыс. 540 руб.). Такое правило установлено ч. 1 ст. 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

- Из чего складывается такая сумма?

«При расчете общей суммы материального обеспечения учитываются все денежные выплаты, которые назначены пенсионеру, в том числе срочная пенсионная выплата, и денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате телефона, жилья, коммунальных услуг и проезда на всех видах пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате указанных услуг. Меры социальной поддержки, предоставляемые единовременно, не учитываются.

Если общая сумма материального обеспечения пенсионера ниже прожиточного минимума, установленного в Самарской области, который, в свою очередь, ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то ему установят федеральную социальную доплату (ФСД). Если же прожиточный минимум пенсионера в конкретном регионе выше, чем в целом РФ, то установят региональную социальную доплату (РСД).

При этом социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения с учетом доплаты достигла величины вышеуказанного регионального прожиточного минимума, но не ниже его размера на 31 декабря предыдущего года.

- Как получить социальную доплату к пенсии?

«Социальная доплата к пенсии назначается на основании заявления, поданного в территориальный орган ПФР (в случае обращения за ФСД) или Управление социальной защиты населения (в случае обращения за РСД)».

К заявлению пенсионер прикладывает документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие, что пенсионер не работает (трудовая книжка, выписка из нее, справка с последнего места работы, иной документ, содержащий требуемые сведения), в случае наличия данных документов, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионное удостоверение, документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (в случае обращения через представителя).

- Можно ли воспользоваться услугами МФЦ, чтобы подать заявление на получение социальной доплаты к пенсии?

«Да, такое право предусмотрено. С 1 января 2016 года заявление и документы, необходимые для назначения доплаты к пенсии, могут быть направлены в электронной форме через сеть Интернет, посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу, а также посредством Порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (без использования электронных носителей)».

- Предусмотрены ли Законом случаи установления социальной доплаты без обращения в органы государственной власти?

«Социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и к пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, устанавливается со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, в беззаявительном порядке. Правила обращения за региональной доплатой могут отличаться от федеральных правил».

- Сколько времени нужно для принятия решения об установлении доплаты?

«Решение об установлении (отказе в установлении) доплаты к пенсии принимается органом социальной защиты населения не позднее чем через десять рабочих дней со дня представления заявления и документов пенсионером и (или) поступления информации о материальном обеспечении пенсионера от государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области».

- Какие негативные последствия могут наступить для пенсионера не сообщившего о факте работы?

«Поскольку доплата положена только неработающим пенсионерам, пенсионер обязан уведомить территориальный орган ПФР и Управление социальной защиты населения по месту жительства о поступлении на работу. В противном случае излишне выплаченная сумма доплаты будет удержана из причитающейся к выплате пенсии».