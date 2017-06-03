Юниоры «Мега-Лады» вышли в финал первенства России

2 июня Октябрьском состоялся полуфинал Личного первенства России по спидвею на гаревой дорожке среди юниоров до 21 года. Участие в гонке за путевки в финал турнира принимали 18 спортсменов. Тольяттинский спидвей в соревновании представляли юниоры СК «Мега-Лада» Вячеслав Монахов, Роман Лахбум и Глеб Чугунов, а также воспитанники ГБУ «Спортивно-техническая школа» Денис Беляев, Андрей Степанов и Сергей Соколов.

Как сообщает СК СК «Мега-Лада» абсолютным победителем полуфинала стал действующий чемпион России среди юниоров до 21 года – тольяттинец Роман Лахбаум, который не проиграл ни одного заезда и набрал в гонке максимальные 15 очков. На единицу меньше – у серебряного призера гонки, действующего чемпиона России среди юниоров до 19 лет Глеба Чугунова из «Мега-Лады». 10 очков и еще одна путевка в финальную гонку ЛПРЮ-2017 – у юниора «Мега-Лады» Вячеслава Монахова.

В шестерку лучших по результатам соревнования в г. Октябрьский также вошли Кирилл Хван и Виталий Котляр (г. Владивосток) и Максим Соснов (г. Балаково). Места запасных спортсменов на стартовой решетке финала личного юниорского первенства займут воспитанник тольяттинской спидвейной школы Сергей Соколов и балаковский спортсмен Дмитрий Петраков.