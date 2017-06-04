Николай Меркушкин поздравил жителей Тольятти с Днем города

Дорогие тольяттинцы!

Тепло и сердечно поздравляю вас с Днем города и юбилеем Тольятти!

Сегодня Ставрополю-на-Волге, как долгое время назывался Автоград, исполняется 280 лет. Это значимая дата в истории не только нашей губернии, но и всей страны.

Тольятти прошел непростой путь развития – недаром его называют «трижды рожденным». Сегодня это по-прежнему молодой, динамично развивающийся город с огромным экономическим и человеческим потенциалом, крупный производственный и научный центр региона, Поволжья и Российской Федерации, столица отечественного автомобилестроения.

Сохранение стабильности, создание условий для роста экономики и совершенствования социальной сферы Тольятти – один из главных приоритетов в деятельности Правительства области.

В настоящее время город находится на новом, исключительно важном этапе своего развития, что позволяет говорить о его четвертом рождении. Наращивает свою производственную мощь АвтоВАЗ, который уже сейчас выпускает каждый пятый автомобиль в стране и в перспективе готов завоевать до 30% российского рынка.

Успешно функционируют предприятия нефтехимического комплекса, Особая экономическая зона, входящая в тройку лучших в России, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Широкие возможности открывает перед Тольятти присвоение городу статуса территории опережающего развития, что значительно повышает его инвестиционную привлекательность.

В рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ будут построены новые объекты здравоохранения, культуры и спорта, существенно обновлена транспортная инфраструктура. За последние пять лет на дорожное строительство в городском округе выделено более 5 млрд. рублей. Только в текущем году на эти цели будет направлено почти 1,5 млрд. рублей.

Нам прибавляет сил то, что все мы работаем сообща, единой командой. Искренне благодарю вас за честный труд на благо родного города, на благо Самарской области и верю, что вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем Тольятти городом будущего, городом мечты.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра, а нашему любимому городу – благополучия и процветания!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин