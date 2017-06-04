Сергей Анташев поздравил тольяттинцев с Днем города

Дорогие тольяттинцы! Уважаемые гости города!

От всей души поздравляю вас с 280-летним юбилеем Ставрополя-Тольятти!

За свою историю наш город претерпел впечатляющие преобразования. Основанный как крепость в 1737 году, из небольшого провинциального поселения он вырос в передовой промышленный центр - современный Тольятти, каким мы его любим и знаем.

Сегодня город обладает всеми необходимыми ресурсами для нового витка своего развития. Взяв курс на модернизацию экономики и привлечение новых инвесторов, мы уверенно движемся в заданном направлении.

Главным же преимуществом нашего многогранного и многонационального Тольятти всегда оставались его люди! Это город признанных профессионалов, инициативных общественников, творческих талантов, известных бизнесменов, выдающихся спортсменов. Пока в наших глазах горит огонь любви к Тольятти и веры в его будущее, пока мы готовы вкладывать в его благополучие частичку себя и помогать друг другу - город будет жить и развиваться!

С Днем города, дорогие тольяттинцы! Счастья, здоровья и добра вам и вашим близким!

Глава городского округа Сергей Анташев