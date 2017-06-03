АВТОВАЗу дадут субсидию на поддержку сотрудников при оптимизации

Самарская область получит порядка 600 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку оптимизации штата АВТОВАЗа. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Сейчас по АВТОВАЗу уже принято практически решение: Самарская область получит субсидию для того, чтобы процессы оптимизации продолжать на АВТОВАЗе, компания имеет программы оптимизации на 4–5 тысяч человек в течение двух лет", — приводят РИА Новости слова Топилина.

Сумма субсидий не определена окончательно, но составит порядка 600 миллионов рублей, отметил министр. Средства, в том числе, будут направлены на частичное возмещение оплаты труда, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации высвобождаемых работников.

По словам министра, на АВТОВАЗе менее чем за 10 лет в рамках оптимизации численность работников сократилась со 120 тысяч человек до порядка 40 тысяч. При этом сокращения не вызвали всплеска безработицы в Тольятти, так как шла плотная работа с высвобождающимися кадрами, подчеркнул Топилин.

Накануне глава АВТОВАЗа Николя Мор сообщил, что до конца текущего года сокращения в компании, возможно, превысят две тысячи человек. Позднее он пояснил РИА Новости, что речь не идет об увольнении обозначенных двух тысяч сотрудников, но о переводе их с основного производства в Тольяттинский индустриальный парк.