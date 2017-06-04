Электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года

Электронные трудовые книжки начнут вводить в России с 1 января 2018 года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец в интервью РБК в ходе ПМЭФ-17.

"Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает, и, если нам удастся достичь согласия, здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов, я надеюсь, что мы все-таки придем к консенсусу на эту тему, и мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января", — сказала Голодец, отметив, что такая услуга сегодня очень востребована. 

Ранее Голодец сообщала, что предложения по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат будут сделаны до конца года. Она сообщила, что решение не будет быстрым, то есть не произойдет моментальная отмена бумажных трудовых книжек.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 04.06.2017 12:03 [104] (0)
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