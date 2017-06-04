Электронные трудовые книжки начнут вводить с 1 января 2018 года

Электронные трудовые книжки начнут вводить в России с 1 января 2018 года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец в интервью РБК в ходе ПМЭФ-17.

"Я надеюсь, что эту систему, эту опцию мы предоставим с 1 января 2018 года. Сегодня Минтруд очень активно на эту тему работает, и, если нам удастся достичь согласия, здесь разные позиции у работодателей, у профсоюзов, я надеюсь, что мы все-таки придем к консенсусу на эту тему, и мы сможем эту опцию предоставить уже с 1 января", — сказала Голодец, отметив, что такая услуга сегодня очень востребована.

Ранее Голодец сообщала, что предложения по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат будут сделаны до конца года. Она сообщила, что решение не будет быстрым, то есть не произойдет моментальная отмена бумажных трудовых книжек.