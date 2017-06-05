Акционеры АВТОВАЗа намерены через год-полтора перейти к прямому владению компанией

Акционеры АВТОВАЗа намерены через год-полтора отказаться от владения компанией через промежуточное совместное предприятие и перейти к прямому владению, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ГК "Ростех" Сергей Чемезов.

В 2012 году Ростех совместно с франко-японским альянсом создали совместное предприятие - Alliance Rostec Auto B.V. - через которое управляли порядка 75% АВТОВАЗа. Доля Ростеха в компании через СП была порядка 25%.

В 2015 г. на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля АВТОВАЗ получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд руб. и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов. На фоне ухудшения финансовых показателей АВТОВАЗа у предприятия сменился его руководитель: на смену Бу Андерссону, руководившему заводом с 2013 года, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор.

Акционерам пришлось проводить докапитализацию компании в свою пользу, а также "обнулять" долги АВТОВАЗа перед ними. Доля миноритарных акционеров по итогам двух этапов реструктуризации этого долга практически размоется, а основные акционеры консолидируют 99% акций. При этом, за Ростехом будет, как и прежде, 25%, а альянс увеличит свою долю.

Чемезов заявил, что АВТОВАЗ сейчас не планирует делистинг с биржи, отметив, что первостепенной является задача по завершению процесса реструктуризации долга концерна. Чемезов также отметил, что после завершения этого процесса акционеры обсудят и возможность доразмещения на бирже.