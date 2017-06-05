Через несколько лет пятницы могут стать выходными

Рабочий день может значительно сократиться, а пятница может стать выходным днем — такие идеи обсуждались в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишут РИА Новости.

К примеру, стандарт XX века — восемь часов в день, 40-часовая рабочая неделя — уже сейчас меняется, заметил во время общения на форуме министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Может быть, в XXI веке будет стандарт четыре часа, может быть, пять, может, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа будем с вами все отрабатывать, а потом заниматься своими делами", — сказал он, заметив, что это не будет означать падения уровня зарплат — и зарплата, и стоимость труда должны расти.

Похожую идею высказал и первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, хотя его подход был менее радикальным.

"Очень важно повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте пятнадцати лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем, — считает Швецов. — Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда и возникает вопрос, а чем будут заняты все эти люди. Если будет три выходных дня, это открывает совершенно новые сектора, связанные с личным временем, с предоставлением услуг по личному времени. Сегодня уже около двух процентов населения кормит всех остальных, в будущем это будет гораздо меньше", — отметил он.

Возможность переложить на роботов некоторые функции, которые обычно выполняют люди, можно назвать одной из ключевых технологических проблем современного мира. Пока же роботы еще не заменили человека, перед государством и обществом стоит задача повышения производительности труда. Минтруд совместно с Минэкономразвития по поручению президента Владимира Путина занимаются разработкой соответствующего проекта. Об основных положениях этого проекта рассказал Максим Топилин. Главными должны стать такие задачи, как сокращение избыточной численности работников, ликвидация устаревших норм законодательства и развитие технологий, подчеркнул он. Ключевым моментом является попытка найти экономические стимулы для технологического рывка, считает глава Минтруда. По его словам, работодателей и бизнес следует стимулировать внедрять новые технологии, что можно сделать за счет льгот. При этом Топилин считает, что внедрение новых технологий не должно вызвать волну безработицы, потому что сфера занятости постепенно перестраивается и форматируется под технологические вызовы.

Еще один важный вопрос — решение проблемы избыточной занятости: как людей перевести из той сферы, где есть переизбыток работников, переобучить их и дать им возможность адаптироваться на новом рабочем месте, продолжил министр. В качестве примера он привел АВТОВАЗ, где менее чем за 10 лет в несколько раз сократилась численность работников, но это не вызвало всплеска безработицы в Тольятти.

"Проект будет построен таким образом, чтобы выбирались регионы пилотные, чтобы там отрабатывать технологию по пониманию, где эти точки напряжения могут возникнуть, когда будет разработана программа по повышению производительности труда, где нужно подхватить людей, где нужно подумать об открытии рабочих мест, как это сделать, как это совместить с проектом, то есть это такая попытка на нескольких регионах попробовать отработать модель, а потом уже ее запускать дальше с точки зрения, в том числе и занятости", — рассказал Топилин.

Кроме того, нуждается в изменении и трудовое законодательство. По словам министра, многие работодатели сообщают о том, что некоторые нормы не позволяют гибко реагировать на вызовы на рынке труда. В целом программа должна быть составлена к концу лета — началу осени.