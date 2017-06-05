АВТОВАЗ планирует поставить несколько сотен автомобилей в Китай в 2017 г.

АВТОВАЗ планирует поставить в Китай в этом году несколько сотен автомобилей. Об этом журналистам сообщил президент концерна Николя Мор. По его словам, сейчас АВТОВАЗ ведет переговоры с китайскими поставщиками, но также переговоры ведутся и с казахстанской "Бипек-авто".

"Китай очень специфичная возможность для Lada 4x4 для сельских регионов. Мы обсуждаем (возможность поставок - прим. ТАСС) напрямую с некоторыми партнерами. Также мы ведем переговоры с "Бипек-авто" в Казахстане. На 2017 год (обсуждается поставка - прим. ТАСС) несколько сотен, это не какие-то большие объемы", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ может начать экспортировать Lada 4х4 в Китай до конца года.

В целом АВТОВАЗ снизил прогноз по экспорту автомобилей в 2017 году с 30 до 25 тысяч. По словам Мора, пересмотр прогноза произошел на фоне слабого рынка Казахстана и из-за введенного в прошлом году в Казахстане утилизационного сбора.
  1. АВТОВАЗ
  2. ТАСС
  3. 05.06.2017 08:04 [58] (0)
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