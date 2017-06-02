Николя Мор в интервью ТАСС: «дно» кризиса пройдено, и мы находимся на пути восстановления

Президент "АвтоВАЗа" в интервью ТАСС рассказал о перспективах выхода предприятия на прибыль, о кадровой политике и об успешном дебюте российских автомобилей на рынке Ливана.

Николя Мор возглавил "АвтоВАЗ" около года назад в разгар экономического кризиса, который привел к драматическому падению спроса на автомобили. За это время во многом благодаря государственной поддержке для сектора ситуация стабилизировалась, а ослабление рубля открыло перед отечественной промышленностью возможности для экспорта.

— Учитывая принятые правительством РФ решения о пролонгации мер поддержки автопрома, изменились ли прогнозы "АвтоВАЗа" по выпуску и продажам в 2017 году? Сохраняете ли намерения экспортировать 30 тыс. автомобилей?

— Если говорить о российском рынке, то после медленного старта в январе и феврале мы наблюдаем продолжительный рост. Он сохраняется за счет нынешних мер государственной поддержки автомобильного рынка. Чтобы вы понимали масштаб, сейчас около 50% продаж происходит за счет этих программ и около 20% за счет субсидированных кредитов. По итогам января-мая мы выросли чуть более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, и теперь, я думаю, можно сказать, что "дно" кризиса пройдено и мы находимся на пути восстановления. Большой вопрос - конец года. Если мы увидим введение новых мер поддержки спроса Министерством промышленности и торговли, которое запустит программы "Семейный автомобиль", "Свое дело", "Российский фермер" и другие, рост может быть гораздо больше, чем мы ожидали изначально по итогам года. Поэтому, если в январе мы говорили о росте на 4% по итогам 2017 года, сегодня я убежден, что это будет больше – для всего рынка. Таким образом, рост точно превысит 5%. Что касается экспорта, это обратная сторона медали. Небольшое укрепление рубля не способствует экспорту, который оплачивается в твердой валюте, евро и долларах. Поэтому на некоторых рынках нам тяжело, но в целом мы намного лучше в экспорте, чем в прошлом году, это точно. Одним из ключевых моментов является восстановление рынка в Казахстане – не такое сильное, как ожидалось. Наши позиции усиливаются в Беларуси и других странах СНГ. В прошлом году мы начали работать в таких новых странах, как Ливан, и успешно работать, а также вышли на рынок Иордании.

— Успех продаж в этих странах встал для вас неожиданностью?

— Продажи стартовали очень хорошо поскольку рекламная кампания импортера в Ливане использовала слоган "Русские вернулись" поскольку Ливан находится близко к Сирии (где проходит операция российских вооруженных сил), и это своего рода небольшая история успеха. Российские автомобили ценятся на Ближнем Востоке. В этом году я также был на Кубе, и мы возобновляем продажи, которые были прекращены более пяти лет назад. В стране все еще очень хороший имидж у Lada. Каждый год на Кубу приезжает четыре миллиона туристов - им нужны автомобили для такси и экскурсий. Поэтому мы провели первые тесты, в июле этого года начнем отгружать первую партию и надеемся, что сможем сделать гораздо больше в следующем году.

— Российские власти сейчас работают над стратегией развития автомобильного сектора. Одной из особенностей стратегии будет большее внимание к рынку "каршеринга" – краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой. Вы смотрите на этот сегмент?

— Стратегия – это сложный вопрос. Один из пунктов – это разработка технологий. "Каршеринг" может быть частью этого, особенно если мы говорим о долгосрочном направлении развития электромобилей, автономных авто, автомобилей с выходом в интернет. Это произойдет в течение 20 лет, вопрос лишь в том, как быстро и какие подготовительные шаги мы должны сделать. Например, что касается авто с интернетом, мы представили на Московском автосалоне в прошлом году систему Lada Connect, которая будет своего рода первым шагом, но мы также будем работать над следующими шагами. У нас есть варианты поставок автомобилей для "каршеринга", но в первую очередь мы хотим, чтобы автомобили Lada были представлены в такси. Мы были рады подписать соглашения с "Яндекс.Такси" и Uber. Мы также думаем о "каршеринге", и мы открыты для любых соглашений в этом направлении.

— Вы упомянули влияние курса рубля на ваши экспортные продажи. Каким вы видите идеальный курс рубля?

— Это трудный вопрос, потому что у нас все еще есть несколько важных контрактов в долларах и евро, и для них курс в 63-64 рубля за доллар был бы хорошим. Для экспорта нам бы хотелось более 70-72 рубля за доллар. Во всяком случае, мы решили не останавливать экспорт. Мы хотим по меньшей мере присутствовать на экспортных рынках, чтобы иметь возможность балансировать продажи в условиях колебаний валют.

— Вы находитесь в процессе реструктуризации долга и допэмиссии акций. В результате у вас появится много новых миноритарных акционеров. Что изменится в результате прохода новых акционеров?

— В конце 2016 года был первый шаг – произошла эмиссия акций, в ходе которой мы получили 26 млрд рублей. Вторая фаза все еще обсуждается основными акционерами. Они работают над этим. Я думаю, что это произойдет в ближайшие 12 месяцев. Я уверен, что через год мы придем к очень прочному составу акционеров.

— Когда вы ожидаете возвращения к прибыльности?

— Возвращение к прибыльности в 2018 году – это необходимость. Предварительные показатели говорят о том, что это возможно. У нас есть все основания утверждать, что мы сделаем 2018 прибыльным. Когда я начал работу в начале 2016 года с убытками компании по итогам 2015 года в размере 75 млрд рублей, моей первой обязанностью было вернуть компанию к прибыли, что выглядело очень сложной задачей. В настоящее время я в большей степени уверен, что мы можем это сделать. Все действия, которые были совершены в тяжелый период 2016 года, будут приносить плоды в 2017-2018 годах.

— Ожидаете ли вы увеличения количества лизинговых сделок?

— Одно из направлений улучшения показателей продаж – это увеличение продаж для профессиональных клиентов, где лизинг является хорошим инструментом. Мы ожидаем, что мы, вероятно, увеличим лизинг примерно на два процентных пункта. Новые программы, которые обсуждаются на данный момент, особенно малые предприятия, сгенерируют еще больше лизинговых сделок.

— Вы работаете на очень конкурентном рынке. Как бы вы оценили ваши конкурентные позиции?

— "АвтоВАЗ" не имеет преференций со стороны государства, мы все конкурируем на одной основе. Хорошо, что новые автомобили, Vesta и Xray, очень позитивно восприняты рынком. Vesta занимает 3-е место по продажам на рынке, Xray после медленного старта теперь занимает 7-е место. Мы очень рады, что эти два продукта закрепились на таких позициях. Конкуренция всегда является хорошим стимулом для развития компании. Важно предугадать следующий шаг, важно быть готовыми, чтобы следующее поколение автомобилей Lada было таким же конкурентоспособным, как и сегодня.

— Как вы думаете, что может помочь подняться Vesta на 1-е место?

— В середине этого года мы запустим версию Vesta SW универсал, то есть очень скоро, и это добавится к объемам продаж Vesta.

— Трудовые отношения всегда были проблемной зоной для "АвтоВАЗа". Какая сейчас ситуация?

— Мы признаем большой вклад наших сотрудников в успех "АвтоВАЗа". Мы хотим быть честными с сотрудниками, но в то же время нам нужно быть конкурентоспособными. Таким образом, мы вводим в Тольятти и Ижевске АPW (alliance production way – система производства альянса Renault Nissan), что помогает нам быть более эффективными. В то же время объемы производства начинают восстанавливаться, поэтому мы должны найти правильное соотношение между объемами, производительностью и численностью сотрудников. Таким образом, план заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением "АвтоВАЗа" и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет. Конечно, людей, которые хотят уйти на пенсию или уйти по собственному желанию, мы отпускаем, и вы никогда не слышали об этом, потому что мы делаем это очень спокойно. Другим сотрудникам будут предложены постоянные рабочие места у резидентов индустриального парка – с такой же зарплатой и условиями труда, транспортом, столовой, льготами. Некоторые из наших сотрудников могут быть переведены к поставщикам, которые будут размещаться в индустриальном парке или даже сторонним компаниям, таким как Сбербанк, у которого там будет свой call-центр. Есть отремонтированное здание, которое будет радо принять около 1000 человек в новом call-центре в Тольятти. Так что мы пытаемся сделать так, чтобы никто не остался на обочине дороги, для всех будет работа.

Беседовал Глеб Брянский