Представлена книга о Почетных гражданах Тольятти

В Центральной библиотеке им. В. Н. Татищева состоялась презентация книги "Почетные граждане Ставрополя-Тольятти 1868-2016 г.". В ней собрана информация о Почетных гражданах - людях, которые внесли большой вклад в развитие нашего города.

Ежегодно в Тольятти звания удостаивается один из горожан. В этом году Почетным гражданином стала Галина Ивановна Горб - заведующая кардиологическим отделением Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В. Баныкина.

Подробнее узнать о жизни Почетных граждан можно в библиотеках города. Электронная версия книги доступна на сайте Тольяттинской библиотечной корпорации.