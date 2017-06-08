Тольяттинцы за раздельный сбор отходов

1 июня специалисты тольяттинской администрации организовали пресс-тур на тему организации раздельного сбора отходов на территории города.

В объезде приняли участие специалисты профильных департаментов, представители думы г.о. Тольятти, экологической службы ПАО "АВТОВАЗ" и ГК "ЭкоВоз". В рамках объезда комиссия посетила основные места сбора отходов, а также посетила мусороперерабатывающий комплекс полного цикла в Самарской области ООО "Повтор". Мероприятие было организовано в рамках объявленного в России Года экологии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Тольятти вопросам сохранения окружающей среды всегда уделялось особое внимание. Одной из актуальных задач, которая сегодня реализуется экологами и жителями города является переход на раздельный сбор отходов и вовлечения их во вторичный оборот. Известно, что батарейки, ртутные лампы, пластиковые бутылки и прочее, попадая в землю, разлагаются столетиями и наносят огромный урон экологии. В связи с этим в Тольятти проводятся мероприятия, направленные на привлечение горожан к участию в раздельном сборе отходов.

Начиная с 2016 года, в городе курсирует мобильный пункт бесплатного приема вторичного сырья и опасных отходов у населения ЭкоМобиль. На пункте жители города могут сдать такие отходы как стекло, градусники, металл, батарейки, пластиковые бутылки и др. На территории города установлены боксы для раздельного сбора использованных батареек и контейнеры для сбора использованной ПЭТ-тары. В управляющих компаниях и ТСЖ оборудовано 87 пунктов приема ртутьсодержащих ламп. Жители города активно поддерживают подобные экологические инициативы. Так, в 2016 году горожане сдали более 12 тыс. ртутьсодержащих ламп и более 37 тыс. тонн пластиковых бутылок. А с начала 2017 года собрано более 16 тонн ПЭТ-тары.

Активная работа по экологическому воспитанию проводится в школах города. Детей учат проявлять заботу об окружающей среде и правильно утилизировать отходы. Так, например, в школе с экологическим уклоном МБУ "Школа №93" установлены контейнеры для сбора батареек и пластиковых бутылок. В этом году учащиеся первого класса школы стали победителями городского конкурса экопроектов. Также большинство городских школ активно принимают участие в сборе макулатуры. Только за прошлый год школьники собрали более 99 тыс. тонн старых газет и бумаги.

Важное внимание в поддержании экологического климата города уделяется утилизации отходов. На территории Тольятти действует единственный крупный мусороперерабатывающий комплекс полного цикла в Самарской области ООО "Повтор", где налажена работа по сортировке, переработке и производству продукции, изготовленной из вторичного сырья. Из преработанных шин здесь производят резиновую крошку, которая в дальнейшем может быть использована в качестве дренажа для футбольных полей, изготовления резиновых плиток для современных детских площадках и покрытия для фитнес-клубов и т.д. На комплексе производится сортировка пластиковых бутылок, из которых изготавливается ценное вторичное сырье - ПЭТ-волокно. Оно используется в производстве тары, крепежной ленты. На его основе изготавливают материал для заполнения зимней одежды, игрушек, спальных мешков.

Администрация Тольятти с помощью горожан планирует и в дальнейшем курировать и воплощать в жизнь мероприятия, направленных на раздельный сбор опасных отходов. В 2017 году будет продолжена работа с управляющими компаниями по увеличению количества пунктов приема ртутьсодержащих ламп. В городских школах сотрудниками ГК "ЭкоВоз" будут устанавливаться контейнера для приема ПЭТ-тары.

Тольяттинцы также могут обращаться к специалистам администрации с экологическими проектами и инициативами по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. №306, №307, тел. 54-37-80, 54-46-67.