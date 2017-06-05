Названа самая востребованная профессия в России

Российским предприятиям сложнее всего найти специалистов в инженерной области, заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке ПМЭФ-2017.

"На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства", — сказал Вуколов.

Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики. При этом глава Роструда добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество безработных снижается. Поэтому еще одной важной для ведомства задачей является работа над качеством предлагаемых вакансий.