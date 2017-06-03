Неделя Тольятти: сокращения на АВТОВАЗе, провалы на набережной и новая LADA в 2018 году

АВТОВАЗ сократит более 2 тысяч сотрудников

Под сокращения на АВТОВАЗе к концу 2017 года могут попасть более двух тысяч сотрудников, сообщил глава автоконцерна Николя Мор на этой неделе.

«Я не буду давать никакой цифры, мы всё еще обсуждаем это, но, возможно, это будет более двух тысяч человек до конца года», — сообщил Мор, уточнив, что точная цифра сейчас обсуждается.

Чуть позже он пояснил, что речь не идет об увольнении обозначенных двух тысяч сотрудников, но о переводе их с основного производства в Тольяттинский индустриальный парк.

Отметим, что Самарская область получит порядка 600 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку оптимизации штата АВТОВАЗа. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Сейчас по АВТОВАЗу уже принято практически решение: Самарская область получит субсидию для того, чтобы процессы оптимизации продолжать на АВТОВАЗе, компания имеет программы оптимизации на 4–5 тысяч человек в течение двух лет", — сообщил Топилин.

Средства, в том числе, будут направлены на частичное возмещение оплаты труда, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации высвобождаемых работников.

И представит абсолютную новинку

На следующем Московском международном автосалоне, который намечен на 2018 год, АВТОВАЗ представит абсолютно новую модель, сообщил шеф-дизайнер компании Стив Маттин.

"Жаль, что ММАС проходит только один раз в два года: мы бы хотели демонстрировать свои новинки ежегодно. Но как бы то ни было, мы готовимся показать абсолютно новый концепт", - заявил он и добавил, что новинка "имеет для компании столь же важное значение, что и автомобили, уже запущенные в производство".

Московский международный автосалон пройдет с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

Стало также известно о том, что АВТОВАЗ планирует в 2018 году выйти на прибыль и увеличить в ближайшие 2-4 года свою долю на рынке с нынешних 20% до 25%.

"На будущий год АВТОВАЗ планирует выйти на прибыль. Также стоит задача выйти в ближайшие 2-4 года на 25% рынка. Сейчас у АВТОВАЗа 20% рынка", - сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

АВТОВАЗ по итогам 2016 г. продал почти 266,3 тыс. автомобилей Lada. Таким образом, рост продаж "АвтоВАЗа" в РФ в 2017 г. может составить до 13%.

На этой неделе пришла печальная новость - 1 июня ушел из жизни Почетный гражданин Тольятти, экс-генеральный директор АВТОВАЗа Алексей Васильевич Николаев. Николаев внес большой вклад в развитие тольяттинского автопрома. Коллеги вспоминают его как очень ответственного, трудолюбивого человека, чья деятельность всегда была пронизана любовью к своему делу и к городу. Прощание с Николаевым состоялось 3 июня.

Набережная 8 квартала продолжает проваливаться

В ночь на 30 мая на набережной 8 квартала образовался еще один провал, шириной около 6 метров, глубиной около 3 метров. Новый провал асфальтового покрытия произошел неподалеку от старого, на восточной части набережной.

Днем 31 мая на набережной 8 квартала несколько грузовых машин засыпали образовавшиеся провалы бетонным ломом.

Проблема обсуждалась в администрации Тольятти 30 мая, а на следующий день здесь заработали грузовые машины. Далее планируется закрыть весь участок металлическим забором (400 метров), сообщает руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев.

На месте установлены дополнительные информационные щиты, выставлен пост охраны общественного порядка. Ситуация с аварийным участком никак не повлияет на принятие решения по открытию пляжа 8 квартала.

Следить за тем, чтобы через ограждение никто не перебрался, будут патрули спасателей и сотрудников МКУ "Охрана общественного порядка".

Отметим, что глава города Сергей Анташев заявил о намерении закрыть доступ не только на пешеходную дорожку, но и на пирс, где тоже происходит размыв. Предложения по финансированию этих работ подготовят департаменты городского хозяйства и общественной безопасности совместно с администрацией района.

В городе обновят систему водо- и теплоснабжения

Во время Петербургского экономического форума состоялась рабочая встреча Николая Меркушкина с председателем совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом. Стороны обсудили инвестиционную программу компании по развитию коммунального хозяйства и теплоэнергетики региона.

Речь идет о модернизации систем водо- и теплоснабжения в Самаре и Тольятти, а также о вложении инвестиций в энергетику региона. Согласно подписанным документам, в течение нескольких лет «Ренова» инвестирует в экономику области несколько миллиардов рублей.

Губернатор заверил, что все условия договора «Ренова» будет соблюдать. Через 3-4 года будет полностью модернизирована система водоснабжения и тепломагистрали Самары и Тольятти.

Тольятти в десятке лучших моногородов России

В рамках ПМЭФ-2017 прошла панельная сессия «Моногорода – новые возможности для бизнеса», во время которой была названа десятка лучших моногородов страны по итогам прошлого года. В нее вошел и Тольятти.

Руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева отметила, что в конкурсе принимали участие только крупные моногорода, пишет ФедералПресс. В следующем году по ряду показателей будут оценены 319 городов.

В тольяттинской школе открыли памятник Сергею Королёву

В Тольятти открылся памятник Сергею Павловичу Королёву – учёному и инженеру, стоявшему у истоков отечественной космонавтики.

Первыми бюст академика увидели ученики школы имени Королёва, которая находится на одноименном бульваре в Автозаводском районе. Постамент красуется прямо у главного входа. С боков колонны закреплены информационные таблички – на них перечислены заслуги Королёва перед космонавтикой.

На открытие памятника прибыли почетные гости из Москвы: космонавт, дважды Герой Советского союза Александр Александров и Наталия Королёва – единственная дочь знаменитого инженера-конструктора.

На открытии также присутствовал глава города Сергей Анташев. Он подчеркнул, что идея установки памятника принадлежит ученикам, и поблагодарил их за неравнодушие к истории страны.

В Тольятти из-за непогоды перенесены фестивали

Стало известно о переносе мероприятий, запланированных на День города 4 июня.

«Фестиваль техники» в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова, в связи с неблагоприятными погодными условиям переносится на 10 июня. Концертное выступление ВИА "Санитарный день" замещается другим музыкальным коллективом, сообщили в Парковом комплексе.

«Фестиваль техники» начнется в 12:00. Тольяттинцев ждут выставка легендарной «НИВЫ», АВТОРОДЕО на автомобилях «LADA», концертно- развлекательная программа, тематические интерактивные площадки, детская анимационная программа.

Второй гастрономический фестиваль «Рыба моя» также состоится 10 июня и будет приурочен ко Дню России. Программа мероприятия, место и время проведения остаются без изменений: Комсомольский район, территория сквера МЦ «Спутник» (ул. Коммунистическая, 90) с 11:00 до 18:00.