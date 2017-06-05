В Тольятти на Баныкинском карьере утонул десятилетний мальчик

В прошедшие выходные спасатели Центра Гражданской Защиты отработали 15 вызовов. Количество пострадавших составило 6 человек из них 3 погибших ( двое взрослых, один ребенок).

Как сообщил руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев, в результате несчастного случая на Баныкинском карьере, 2 июня в 16:30 утонул десятилетний подросток.

Мальчик зашел в воду не выше колен, после чего поскользнулся и упал. Рельеф дна на месте трагедии имеет сильный уклон, в трех метрах от уреза воды глубина водоема составляет более 4 метров. Со слов сверстников, они пытались помочь другу, но ничего сделать не смогли, после чего позвонили спасателям.

Прибыв на место, водолазы быстро обнаружили тело мальчика, которое находилось на глубине около 4 метров. Реанимационные действия не привели к положительному результату. Прибывшим врачам ничего не оставалось как констатировать смерть.

Данный затопленный карьер считается одним из опасных мест на территории города. На пути к водоему размещены предупреждающие аншлаги.