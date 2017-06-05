Роботы со всего мира съедутся в Тольятти

В Тольятти пройдет очень большая выставка роботов со всего мира – «Город роботов». 52 робота, в том числе роботов-гуманоидов, и другие невероятные технологии будущего можно будет увидеть с 29 июня по 23 июля.

В таком масштабе выставка роботов для широкой публики пройдет в Тольятти, пожалуй, впервые. Обычно подобные выставки проходят для профессиональных сообществ. «Город роботов» же открыт для всех: носит научно-популярный характер и будет интересен каждому жителю Тольятти независимо от пола и возраста. Все роботы и технологии интерактивны.

В «Городе роботов» можно увидеть удивительные достижения инженеров всего мира: из США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии, Китая и, конечно, России. Среди них - российские гуманоиды (то есть роботы похожие на настоящих людей) KIKI и Даша, Промобот Василий, R.Bot Валера. Более того на выставке будет представлен Promobot V.3 Ваня – российский робот последнего поколения с человеческими эмоциями и движениями.

Приедут в «Город роботов» знаменитые японские собачки-роботы AIBO, герои «Звездных войн» R2D2 и BB8 (им, кстати, посетители смогут управлять взмахом руки), знаменитый ВАЛЛ-И и его подруга Ева, робо-динозаврик Pleo, миниатюрный эмоциональный робот Cozmo, подводные робо-медузы, боевые роботы-пауки, гигантский ходячий «крабокот» и многие другие. С каждым роботом можно поболтать, поиграть или поуправлять им.

Экспозицию дополнят 7 зон виртуальной реальности: Sony VR, HTC Vive, Oculus Rift, Fibrum, VRTravel, Epson Moverio, Microsoft HoloLens. Находясь в «Городе роботов», посетители побывают на дне океана, прокатятся на американских горках и попробуют поднять вертолет с помощью силы мысли (используя нейроинтерфейсы). Отдельную зону займет новейшая разработка от Microsoft – уникальные первые в мире полностью автономные очки смешанной реальности HoloLens.

Каждые полтора часа в «Городе роботов» проходит Театр танцующих роботов и Шоу молний катушки Тесла, а каждый час по экспозиции стартует бесплатная экскурсия. Экскурсовод расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в повседневной жизни. Если времени не так много, можно изучить стенды рядом с роботами. На них секреты работы «умных» машин и фотографии создателей.

- «Город роботов» – это возможность уже сейчас увидеть будущее своими глазами. Для создания каждого робота или зоны виртуальной реальности использованы уникальные технологии, которые уже сейчас меняют наш мир, - рассказывает организатор выставки Иван Матюхин. - Многие экспонаты были представлены нам разработчиками до выхода в серийное производство, что-то вообще показывается впервые в России и даже в мире, а что-то было специально разработано и создано для «Города роботов».

На выставке также можно познакомиться с техническими достижениями вузов и школ робототехники Тольятти и Самарской области.

«Город роботов» разместится на площадке в ТРК «Парк Хаус», что сделает выставку максимально доступной и удобной для всех посетителей.

Режим работы выставки «Город роботов»:

С 29 июня по 23 июля 2017

С 10:00 до 22:00, без выходных.

ТРК «Парк Хаус», 2 этаж.