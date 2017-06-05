Дважды лишенный прав тольяттинец вновь попался на нарушении ПДД

Сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Ford» под управлением тольяттинца 1975 года рождения.

При проверке по базе данных ГИБДД полицейские выяснили, что водитель по приговору мирового суда в 2014 году дважды лишен права управления транспортным средством за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В этот раз ситуация повторилась.

Мужчина вновь отказался от медосвидетельствования, в отношении него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Самарской области.