На дороге под Тольятти КАМАЗ разорвал BMW. Два человека погибли (видео)

4 июня 2:20 водитель 1980 г.р., управляя автомобилем BMW 750LI, двигался по дороге М5 «УРАЛ», со стороны Обводного шоссе в направлении Самары.

В пути следования, в районе 976 км 900 м дороги М5 «УРАЛ», он не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ с прицепом. Большегрузом управлял водитель 1983 г.р., который двигался впереди, в прямом попутном направлении по правой полосе.

В результате ДТП погибли 2 человека: водитель и пассажир автомобиля BMW, сообщает ГИБДД Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.06.2017 11:58 [343] (0)
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