Lada Vesta получит новые топовые комплектации и «автомат»

Накануне глава АВТОВАЗа Николя Мор на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил о том, что в ближайшее время на рынке может появиться Vesta в новых топовых комплектациях и с новой автоматической коробкой передач.

Данной информацией Николя Мор поделился в интервью агентству РБК. Также глава АВТОВАЗа надеется к концу года увеличить продажи автомобилей Lada больше чем на 8%. Но он не скрывал, что результат будет зависеть от новых мер поддержки от российского правительства, таких как «первый автомобиль», «семейный автомобиль». Помимо этого в интервью РБК Николя Мор сообщил, что сам каждый день ездит на Весте и водит Весту.

По словам Николя Мора, Веста «очень хороший автомобиль, если сравнивать эту модель с прямыми конкурентами».

"Сейчас мы рассматриваем возможность применения новой автоматической трансмиссии — это то, чего не хватает сегодня. И мы думаем о введении более люксовых комплектаций, которые появятся в ближайшее время",- сказал Николя Мор.

В качестве автоматической трансмиссии скорее всего будет предлагаться вариатор производства Renault-Nissan — о том, что руководство АВТОВАЗа сейчас раздумывает над возможностью установки этой CVT официально сообщалось в мае. Правда, предполагаемые сроки начала серийного производства Vesta с новой CVT не уточняются.

Сейчас Lada Vesta продают в России по цене от 545 900 рублей в базовой комплектации. Топовую версию российского седана с мотором объемом 1.8 литра в паре с «роботом» можно купить за 735 900 рублей без учета дополнительных опций.

Фото: АВТОВАЗ