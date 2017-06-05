На проспекте Степана Разина пьяный водитель «Ауди» сбил двух пешеходов на «зебре» (видео)

2 июня в 20 часов 30 минут 28-летний водитель «Ауди А6» двигался по пр-ту Степана Разина в направлении ул. Фрунзе. В районе дома №30 по пр-ту Степана Разина он допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадало два человека 1963 и 1933 годов рождения, которые были госпитализированы с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сотрудники полиции установили, что у водителя автомобиля «АУДИ А6» имеются признаки алкогольного опьянения, сообщает ОГИБДД Тольятти.

В отношении водителя собран материал по ст. 264 УК РФ, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ и вынесено постановление по ст. 12.18 КоАП РФ.