На проспекте Степана Разина пьяный водитель «Ауди» сбил двух пешеходов на «зебре» (видео)

2 июня в 20 часов 30 минут 28-летний водитель «Ауди А6» двигался по пр-ту Степана Разина в направлении ул. Фрунзе. В районе дома №30 по пр-ту Степана Разина он допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадало два человека 1963 и 1933 годов рождения, которые были госпитализированы с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сотрудники полиции установили, что у водителя автомобиля «АУДИ А6» имеются признаки алкогольного опьянения, сообщает ОГИБДД Тольятти.

В отношении водителя собран материал по ст. 264 УК РФ, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ и вынесено постановление по ст. 12.18 КоАП РФ.
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  2. TLT.ru
  3. 05.06.2017 12:39 [67] (0)
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