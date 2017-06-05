ГИБДД Тольятти просит откликнуться очевидцев происшествия

26 апреля примерно в 16 часов водитель, данные которого устанавливаются, управляя неустановленным транспортным средством, двигаясь по парковочной площадке ТД «ОМЕГА» (ул. Дзержинского № 38 «А»), перед выполнением маневра правого поворота не убедился в безопасности его выполнения, в результате чего допустил наезд на велосипедиста – подростка. После чего водитель в нарушение ПДД оставил место ДТП.

Группа розыска ОБ ДПС ГИБДД убедительно просит очевидцев данного происшествия или лиц обладающих какой-либо информацией, позвонить в ОБ ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по тел.: 22-80-05, 93-60-61 или обратится по адресу: г.о. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru

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