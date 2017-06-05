В региональной Кадастровой палате ждут звонков от специалистов МФЦ

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области запущен новый сервис для сотрудников многофункциональных центров губернии.

Любой работник МФЦ в случае необходимости может обратиться в Кадастровую палату по телефону: 8 (846) 277-74-67 (добавочный номер «9»). Позвонив на указанный номер, специалисты многофункциональных центров имеют возможность получить консультацию представителей областного филиала Федеральной кадастровой палаты по вопросам приема и выдачи документов, предоставляемых заявителями в рамках оказания государственных услуг Росреестра. Нововведение призвано оптимизировать работу учреждений, а также повысить качество предоставляемых услуг.

Напомним, что меньше месяца назад региональная Кадастровая палата закрыла 75 процентов своих приемных, расположенных в районных центрах губернии. В результате этого на территории области продолжают работу всего пять площадок филиала по приему-выдаче документов у заявителей. На сегодняшний день приемные учреждения сохранились только в трех муниципальных образованиях - Самаре, Тольятти и Сызрани. Массовое закрытие фронт-офисов Кадастровой палаты связано с передачей ею полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофункциональным центрам («Мои документы»). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной Правительством РФ.
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  2. TLT.ru
  3. 05.06.2017 13:27 [113] (0)
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