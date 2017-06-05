Ставрополь-Тольятти отпраздновал свое 280-летие

Пасмурная погода не испортила праздничного настроения горожан. На всех основных площадках состоялись театрализованные представления и концертные программы, для детей прошли мастер-классы, были организованы спортивные состязания и интерактивные площадки.

По традиции больше всего народу собралось в парке Победы. Здесь для жителей выступили местные танцевальные коллективы и учащиеся Тольяттинской консерватории. Поздравить горожан приехал глава Тольятти Сергей Анташев:

"Тольятти — многогранный и интересный город. Главным его преимуществом всегда оставались люди: профессионалы, общественники, творцы. С праздником вас, дорогие тольяттинцы. С Днем города!"

Главным событием вечера стал концерт на Центральной площади, на котором выступила рок-группа UMA2RMAN. Музыканты исполнили известные всем хиты «Прасковья» и «Проститься», а также новые песни.

Выступление длилось около 40 минут: несмотря на холодную погоду, тольяттинцы танцевали и с удовольствием подпевали вокалисту группы Владимиру Кристовскому. Когда UMA2RMAN вышли на бис, на сцену выбежала девушка — она хотела обняться с любимыми артистами.

День города завершился праздничным салютом, который прошел во всех районах Тольятти.

Фото: "Городские ведомости"